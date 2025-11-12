【映画ランキング】劇場版『呪術廻戦』初登場首位！ 『プレデター：バッドランド』は3位発進
11月7〜9日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、芥見下々による人気漫画を原作としたTVアニメ第2期の後半と、来年1月放送となる第3期の1話＆2話を上映する『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が、初週金土日動員41万7700人、興収6億4000万円をあげ、初登場1位に輝いた。
【写真で見る】11月7〜9日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は『爆弾』が、週末金土日動員19万9900人、興収2億9400万円を記録し、先週と同順位をキープ。累計では動員71万人を突破し、興収は10億円に迫っている。
3位は、高度な文明を築き、狩りを誇りとする戦闘種族“プレデター”の若者を主人公にしたサバイバルSFアクション『プレデター：バッドランド』が、初週金土日動員16万1600人、興収2億5700万円をあげて初登場。
4位は、公開8週目を迎えた『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』が、週末金土日動員13万8500人、興収2億1800万円と高稼働を見せたものの、ついに首位から陥落。それでも累計では動員543万人、興収83億円を突破した。
5位は、10月24日からIMAXで上映が行われている『もののけ姫 4Kデジタルリマスター』が、先週の8位から順位を3つ上げてランクインした。
その他、10位に妖精と人間が共存する世界を舞台にした中国アニメの続編『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』が初登場でランクインした。
11月7〜9日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』
第2位：『爆弾』
第3位：『プレデター：バッドランド』
第4位：『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』
第5位：『もののけ姫 4Kデジタルリマスター』
第6位：『秒速5センチメートル』
第7位：『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』
第8位：『てっぺんの向こうにあなたがいる』
第9位：『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』
第10位：『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』
