¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡È»°Ç·¾ç¡ÉÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢ÉÔ²Ä²ò¹ÔÆ°¤Ë»ëÄ°¼Ô¥Ä¥Ã¥³¥ßÂ³¡¹¡Ö¤ª¶â¤Ï¤É¤³¤Ë¡©¡×¡Ö°ÇÍî¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡©¡×
¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè7½µ¡Ö¥ª¥È¥¥µ¥ó¡¢¥¸¥ç¥Á¥å¥¦¡¢OK¡©¡×¡ÊÂè33²ó¡Ë¤¬12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê¹ÔÆ°¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¶â¤Ï¤É¤³¤Ë¡©¡×¡Ö²¿¤«ñÙ¤µ¤ì¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ°ÇÍî¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀÆü¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡¡¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï²ÈÂ²¤«¤éÀ×¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë
¡¡½÷Ãæ¤Î»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿Ìë¡¢µ¢Âð¤·¤¿¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤ÎÁ°¤ËÁ¬ÂÀÏº¡ÊÁ°¸¶¿ð¼ù¡Ë¤¬¼Ú¶â²ó¼ý¤Ë¸½¤ì¤ë¡£µÞ¤ÊÍèË¬¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ë²ÈÂ²¤òÁ°¤Ë¡¢¥È¥¤ÏÂç¶â¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢Á¬ÂÀÏº¤òÄÉ¤¤ÊÖ¤¹¡£¤½¤Î¶â³Û¤ÎÂ¿¤µ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤¿²ÈÂ²¤Ï¡¢¥È¥¤¬ËÜÅö¤Ë²ÖÅÄÎ¹´Û¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¿¤¤»Ï¤á¤ë¡Ä¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾¾¹¾¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤ÆÊª¸ð¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤Èµá¿¦Ãæ¤Î»°Ç·¾ç¡£ÁÆËö¤ÊÇÑ²°¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤Î¤â¤È¤Ë½»¿¦¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢»Ü¤·¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¤ò¼êÅÏ¤¹¡£¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¤à¤¹¤Ó¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥¿¥¨¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¿©»ö¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢Êª¸ð¤¤¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄ®¤Ø½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»°Ç·¾ç¤Ï¡¢¿¼¤¤¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¤È¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¤à¤¹¤Ó¤ò¤Ê¤¼¤«ÌîÎÉ¸¤¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè31²ó¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¨¤ò½õ¤±¤¿¤¤¥È¥¤«¤é¸½¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»°Ç·¾ç¡£¤·¤«¤·Âè33²ó¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Êª¸ð¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¨¤Î»Ñ¤ò¥È¥¤¬ÌÜ·â¡£¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤Ç¡Ö¤Ê¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯»Ñ¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î»°Ç·¾ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ª¶â¤Ï¤É¤³¤Ë¡©¡×¡Ö1¿Í¤Ç»È¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö²¿¤«ñÙ¤µ¤ì¤Æ¤ë¡©¤ï¤«¤ó¤Í¤§¤§¤§¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ°ÇÍî¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡©¡×¡Ö²È¡ÊÊì¡Ë¤ËÉü½²¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¡©¼«Ê¬¤À¤±¤ª¶â»È¤Ã¤Æ¿©»ö¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×
