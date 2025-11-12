有吉弘行、ポッキーを食べる幼少期ショットに反響「天使だー！！」「伝説の可愛い子」
タレントの有吉弘行が、12日までにインスタグラムを更新。11月11日の「ポッキー＆プリッツの日」に幼少期の写真をアップし、かわいさに反響が集まっている。
【写真】今年も公開された有吉弘行のかわいい幼少期ショット
「ポッキー＆プリッツの日」は、ポッキーとプリッツの形が数字の1と似ていることから、平成11年11月11日の“1”が6個並ぶ日にスタートした。
有吉は「11月11日はポッキーの日です」とコメントし、幼少期の写真をファンに公開。オーバーオールを着たかわいい有吉が美味しそうにポッキーを食べる瞬間が収められている。
昨年にも同じ写真を投稿していた有吉。待ち望んでいたファンからは「この可愛い画像を1年に1回見ないとね 天使だー！！」「まってました」「これを見ることが11月の醍醐味です」「今朝、朝いちでこのお顔を思い出してました」などの声が集まっていた。
■有吉弘行（ありよし ひろいき）
1974年5月31日生まれ。広島県出身。1996年、お笑いコンビ・猿岩石として『進め！電波少年』（日本テレビ系）に出演。ヒッチハイク旅企画で脚光を浴びると、デビューシングル『白い雲のように』が異例を大ヒットを記録する。2004年、コンビを解散すると以降はピン芸人として活動。2010年代以降は数々の番組にMCとして出演。プライベートでは2021年に元アナウンサーの夏目三久と結婚し、2024年3月には第1子の誕生を報告した。
引用：「有吉弘行」インスタグラム（@ariyoshihiroiki）
