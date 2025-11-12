セガ、報酬制度改定を発表 物価上昇を踏まえ国内正社員の待遇改善へ 新入社員の初任給の引き上げも実施
セガは12日、2026年4月1日から日本法人の正社員を対象に給与水準を改定し、基本給を平均約10％引き上げると発表した。物価上昇など社会環境の変化に対応し、従業員が安心して働ける環境を整えるとともに、グローバル競争力の強化と人材育成を目的とした施策の一環となる。
具体的には2026年4月1日より、基本給のベースアップ、賞与の一部組込みに加えて、役割に応じた弾力的な報酬制度の改定を実施することで、日本国内における既存正社員の基本給を平均約10％引き上げる。この改定により、大卒初任給は30万円から10％アップの33万円となる。
同社は、「Empower the Gamers 感動体験を創造し続ける」をミッションに掲げ、世界中にエンタテインメントのコンテンツやサービスを提供しており、ミッションの実現、さらに新たな価値を創造・提供していくためには「人財」が重要であると考えており、従業員が働きやすい環境でそれぞれのポテンシャルを最大限に発揮できるよう、さまざまな人事制度の改革に取り組んでいる。
役割や貢献に応じて処遇する報酬体系の整備だけでなく、育児や介護をサポートする「ファミ＋制度」や、新たなイノベーション創出に向け副業を支援する「Job＋制度」など、社員一人ひとりが自分らしい人生を送れるための働き方をサポートする施策の拡充にも取り組むという。
同社は「これからも、従業員が多様な働き方を実現しながら成長していける仕組みを実現し、グローバルに向けてさらなる感動体験を提供するべく取り組んでまいります」としている。
