フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１２日、日本を代表する俳優で、映画「切腹」や黒澤明監督「影武者」などに主演し、主宰する「無名塾」で役者の後進育成にも力を注いだ文化勲章受章者の仲代達矢（なかだい・たつや、本名・元久＝もとひさ）さんが８日午前０時２５分、肺炎のため都内の病院で亡くなったことを報じた。９２歳だった。

昭和、平成、令和と３つの時代で第一線に立ち続けた。葬儀は関係者で営む。お別れの会などは予定していない。

水曜スペシャルキャスターを務める歌手で俳優の武田鉄矢は、仲代さんの訃報に「ショックでしたね」と沈痛な表情を浮かべ「遠い背中ですけど追いかけたくなる役者さんですよね。つまり若いころから年を取っていくんですけど、どんどん顔が良くなるんですよね。これはね、付いて行きたくなるんですよね」と追悼した。

さらに「風貌がいろんな役をやっていくうちに鍛えられるんでしょうね。つまり容姿じゃないんですよ。容姿じゃなくて風貌なんですよ。それはね、やっぱり自分で作っていかないといけないんですよね。年に任しちゃいけないんですよ」と明かしていた。