フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１２日、日本を代表する俳優で、映画「切腹」や黒澤明監督「影武者」などに主演し、主宰する「無名塾」で役者の後進育成にも力を注いだ文化勲章受章者の仲代達矢（なかだい・たつや、本名・元久＝もとひさ）さんが８日午前０時２５分、肺炎のため都内の病院で亡くなったことを報じた。９２歳だった。

昭和、平成、令和と３つの時代で第一線に立ち続けた。葬儀は関係者で営む。お別れの会などは予定していない。

ＭＣで俳優の谷原章介谷原は「ボク、あの実は２７年ほど前までに共演させていただいたことがありまして」と切り出し「あの仲代さんとご一緒できるっていうんですごく緊張して、気負って現場に行っていたのを今でもよく覚えています。現場では本当、多弁な方ではなくて、すごくもの静かに…多分、役に集中してるんですよね。じーっとしてるんですよ。無駄な力も使わず。何か盗みたいっていう思いで本当に一挙手一投足、じ〜っと見つめて、僕はいたんですけれども。仲代さんの磁力っていうんですか。お芝居をしてない時でも本当にお芝居をしているかのような魅力というか、人の目を引き付ける…とっても強い魅力がある方」としのんだ。

そして「昨日のこの訃報に触れた時には、本当にもう驚いて、言葉を失いました」と明かしていた。