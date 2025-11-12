スターリングが強盗被害を受けたのは3度目

イングランド・プレミアリーグ、チェルシーのFWラヒーム・スターリングが、自宅で強盗事件に遭遇し、撃退したようだ。

英紙「デイリー・ミラー」が伝えている。

事件は現地時間11月8日、午後6時半から7時ごろにかけて発生。プレミアリーグのウォルバーハンプトン戦のメンバーから外れていたスターリングは、自宅で試合の開始を待つ間、2階に侵入してくる音を聞いた。すぐに家族の無事を確認すると、キッチンからナイフを手に取り、彼らと対峙したという。幸いにも、侵入者は何も盗らずに逃走した。「2階にはマスクを着けた集団がいて、貴重品を探していたのは明らかでした。しかし今回は、ラヒームが家にいて彼らに立ち向かったことに気づき、彼らは逃げていきました」と記事は関係者のコメントとともに当時の状況を説明している。

犯人たちはスターリングが試合観戦のためスタンフォード・ブリッジにいると考えて侵入したが、実際は家に滞在していた。広報担当者は「ラヒーム・スターリングが今週末、自宅に侵入されたことを確認しました。また、当時、彼と子供たちは自宅にいたことも確認しました」と発表している。

スターリングが強盗事件に遭うのは、今回で3度目。2022年カタール・ワールドカップ中にも家族がいた自宅が襲われ、推定30万ポンド（約6000万円）相当の宝石や時計が盗まれていた。また、以前にもチェシャー州グーストリーの住居が窃盗団に狙われている。

テムズバレー警察は「徹底的な捜査を行っており、情報を持っている人、あるいは現場で不審な行動をしている人を見かけた場合は警察に連絡するよう呼びかけている」と声明を発表しており、事件解決に向けた協力を求めている。チェルシーもこの件を把握しており、スターリングへのサポートを申し出ている。（FOOTBALL ZONE編集部）