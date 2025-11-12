PGF生命が実施した「『おとなの親子』の生活調査2025」の集計結果がこのほど公開され、「理想の『おとなの親子』だと思う芸能人親子」では、1、2位が3年連続で同じ顔ぶれとなった。



【写真】3連覇した大物俳優＆女子アナ親子 バラエティー番組でも大活躍

1位は俳優の高橋英樹とフリーアナウンサーの高橋真麻親子。回答者からは「お互いに尊重し合い、ほど良い距離感を保っている」「しっかりとものを言える関係性っぽいので」「お互いしっかり自立しつつ、仲が良い」などの理由が寄せられた。テレビ番組で共演しているイメージも強く、2位以下を大きく引き離して3連覇を飾った。



2位はタレントの関根勤・麻里親子がランクイン。「親子間でコミュニケーションがとれている」「それぞれのライフスタイルを尊重しているようだから」などの声があり、3年連続の2位だった。



また、3位の明石家さんま・IMALU親子にも「適度に距離が保たれているが楽しそう」「どちらも依存していない」との声が。親子仲が良好でありながらも、お互いを尊重し、適度な距離を保っている親子像を理想としている人が多いようだ。



ベスト5は以下の通り。



１位 高橋英樹・真麻（171票）

２位 関根勤・麻里（57票）

３位 明石家さんま・IMALU（31票）

４位 渡辺謙・杏（23票）

５位 三浦友和・祐太朗、貴大（16票）



同調査は70歳以上の実の親がいる40～69歳の全国男女2000人を対象に、自由回答方式で実施された。調査期間は9月9～11日だった。（PGF生命調べ）



（よろず～ニュース調査班）