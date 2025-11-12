日本プロ野球選手会が主催する「エイブルトライアウト2025〜挑め、その先へ〜」が12日、マツダスタジアムで行われ、38選手が参加。巨人を戦力外となった高橋礼投手（30）が豪華対決でスタンドを沸かせた。

開始8人目の投手として午前中のマツダのマウンドに上がった高橋は、松山竜平（40＝広島）、鈴木蓮（21＝DeNA）、そしてケガのため不参加となったフルプに代わり出場したサポート選手と対峙（たいじ）した。

新人王も獲得し、侍ジャパンで世界一にも貢献したサブマリンの投球に集結したスカウト陣も熱視線。登板のアナウンスが流れると、地元・広島の松山に負けずとも劣らない大歓声が送られた。

その松山が先頭の打席に登場。カウント3ボールからの4球目、外角低め投じた直球だったが、うまくミートされ中前打を許した。続く鈴木蓮は変化球で三ゴロに打ち取り併殺に。最後はフルプの代役選手を左飛に打ち取り、笑顔でマウンドを降りた。

勝負のマウンドを終えた30歳は「しっかり腕を振って投げることができましたし、自分らしくゴロを打たせることもできたんで、そこは良かったかなと思います」と爽やかな笑みを浮かべ「来年もNPBの舞台でやりたいという気持ちが強かったんで…現役続行の強い気持ちで臨みました」と改めてトライアウトに臨んだ意気込みを明かした。

同選手はソフトバンク時代の2019年に12勝を挙げて新人王を獲得。テンポのいいサブマリン投法で活躍し、2023年オフ、アダム・ウォーカーとの交換トレードで泉圭輔とともに巨人移籍した。移籍1年目の昨季は4月7日のDeNA戦で1086日ぶりの白星を挙げるなど、11試合に登板し2勝2敗、防御率3・66だったが、プロ8年目の今季は1軍登板なしに終わった。

◇高橋 礼（たかはし・れい）1995年（平7）11月2日生まれ、千葉県出身の30歳。中学時代は流山ボーイズに所属し、3年から下手投げ。専大松戸から専大に進み、1部昇格した2年春には52季ぶりの優勝に貢献。同年夏にユニバーシアード日本代表で金メダル。17年ドラフト2位でソフトバンクに入団。19年に12勝を挙げて新人王を獲得し、同年のプレミア12では侍ジャパンの一員として世界一に貢献。23年オフにトレードで巨人に移籍。1メートル88、87キロ。右投げ右打ち。