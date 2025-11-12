〈「100mlで900円になる」麻雀で生計を立て、売血で稼いだことも…FM放送の育ての親、後藤亘の“バンカラ”な学生時代〉から続く

「ミスターFM」と呼ばれた男、後藤亘氏。戦後の混乱期に反骨魂を胸に、ラジオの世界で革新を続けた経営者の評伝『反骨魂 後藤亘 「ミスターFM」と呼ばれた男』（文藝春秋）が刊行された 。

【画像】「FM放送の育ての親」とも呼ばれた後藤亘氏

黎明期のFM放送を牽引し 、伝説の深夜番組『JET STREAM』を立ち上げ 、ついには経営危機に瀕したTOKYO MXテレビの再生まで成し遂げた後藤氏の知られざる挑戦と人間哲学を、本書から4回にわたって抜粋して紹介する。（全4回の2回目／最初から読む）





◆◆◆

伝説の深夜番組『ジェットストリーム』誕生前夜

すぐに企画書を作って、銀座にある日本航空本社に売り込みに行くことにした。

その道中で銀座四丁目の三愛ビルを見上げ、このビルに機内食と同じような料理を出すレストランがあったことを思い出した。妻の美代子とも行った。まだまだ誰でも海外に行ける時代ではなかったが、せめてラジオでその気分を味わってもらいたいとの思いを強くする。

日本航空で応対してくれたのは宣伝課長の伊藤恒だった。

伊藤はシカゴ駐在員時代に夜遅くJAL機が到着すると、空港まで顧客を迎えに行くのが仕事だったという。さすがナショナルフラッグキャリアの宣伝マンだと感心しつつ、後藤は名刺を差し出す。ソニーの大賀と違って、伊藤は丁寧に受け取ってくれた。

「FM、ですね」

企画書に目を通した伊藤が微笑んだ。

「私もアメリカに駐在していましたが、向こうはFMが全盛でね。どのステーションもステレオで音が良かったなぁ」

「そのFMで飛行機での『空の旅』をテーマにした番組を作りたいんです」

そんな後藤の提案に、伊藤はこんな思い出話を始めた。

「お客様をお迎えに上がった帰りに、カーラジオで聴いていたのがアメリカン・エアラインズが提供する『ミュージック・ティル・ドーン（Music Till Dawn）』という深夜の音楽番組でしてね。毎晩、これを聴くのが楽しみで、日本にもこんな番組があればいいのになぁといつも思っていたんです」

後藤は渡りに船とばかりに、一気に番組の趣旨を熱く語った。

「夜間飛行の最終便がテイクオフする」というコンセプト

「面白い番組になりそうだ。ぜひ、やりましょう」

あの手この手で説得しようと意気込んでいたところ、あまりにあっさりと企画が通ったので拍子抜けした。

日本航空の思惑に合致した企画だったということもあるだろうが、FMラジオへの思い入れが強い伊藤とのめぐり合いが幸いした。

日本航空の提供が決まると、放送時間について相談する。

「夜間飛行をイメージした音楽番組をまず15分ベルトから始めるのはどうですか？」

後藤が当初に考えていた案を口にすると、

「15分なんかじゃ足りません、1時間はないと」

伊藤がこの番組にかける本気度が伝わってきた。

その思いに応えるように後藤は提案した。

「夜間飛行に絶好の時間があります。午前零時からの1時間はどうでしょうか。一日の終わりを告げる時報後に夜間飛行の最終便がテイクオフするというコンセプトです」

「それはいい。リスナーは最終便で異国に思いを馳せるわけだ」

パーソナリティを「機長」になぞらえて、コックピットから旅にまつわる物語をリスナーに伝えるという大枠もまとまった。

こうして、月曜から金曜までの午前零時から1時間ベルトでのオンエアが決まった。

