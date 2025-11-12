一番おいしい組み合わせを堪能！スシロー『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』コンセプトメニュー
スシローが『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』のコンセプトに合せた、一番おいしいゴールデンコンビメニューを提供。
すしとグラタンの新コンビを発売するほか、グランドメニューに人気の和スイーツコンビや〆の逸品コンビが登場します！
スシロー『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』コンセプトメニュー
販売期間：2025年11月12日（水）〜
※ お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取り扱いがありません
※「スシロー秋葉原中央通り店」では、持ち帰りを実施していません
※ 販売開始以降、各店舗の販売状況・価格をアプリ・HPで確認できます
2025年11月21日20時よりPrime Videoにて配信される、Amazon MGMスタジオ製作の『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』
その番組コンセプトに合わせた“ゴールデンコンビ”なメニューが、全国のスシローにて販売されます。
“ゴールデンコンビ”なメニューとして、すしとグラタンの新コンビを発売するほか、グランドメニューで人気の和スイーツコンビや〆の逸品コンビがラインナップ☆
すしとグラタンの新コンビ「カニとエビのグラタン風炙り食べ比べ」
販売期間：2025年11月12日（水）〜12月21日（日）
価格：250円(税込)〜
販売予定総数：109万食 ※販売予定総数が完売次第終了
※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります
新発売となる「カニとエビのグラタン風炙り食べ比べ」は、カニとエビをグラタン風に仕立てた創作すし。
ホワイトソース・チーズ・卵黄醤油を重ねて炙ることで香ばしく仕上げ、まるでグラタンのような味わいです！
人気の和スイーツコンビ「わらび餅と大学芋のどっちも盛り」
価格：230円(税込)〜 ※通常販売メニュー
グランドメニューでも楽しめるコンビは「わらび餅と大学芋のどっちも盛り」
京都嵐山に本店を構える「京都峯嵐堂」のわらびもちと、鳴門金時を使用したロングセラー商品の大学芋を盛り合わせた、まさに“ゴールデンコンビ”な一皿です☆
〆の逸品コンビ「コーヒー×クラシックプリン/大学いも他」
※通常販売メニュー
※単品での提供
おすしをお腹いっぱい食べたあとは、コーヒーと好みのスイーツを組み合せた、オリジナルの“ゴールデンコンビ”な〆の逸品で至福のひととき。
「クラシックプリン」や「大学いも」など、好きなスイーツと一緒に楽しむコンビです！
すしとグラタンの新コンビメニューを楽しめるほか、和スイーツや〆の逸品のコンビも登場。
スシローの『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』コンセプトメニューは、2025年11月12日より提供開始です☆
※店舗によって価格が異なります
※写真はイメージです
