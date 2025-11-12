スシローが『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』のコンセプトに合せた、一番おいしいゴールデンコンビメニューを提供。

すしとグラタンの新コンビを発売するほか、グランドメニューに人気の和スイーツコンビや〆の逸品コンビが登場します！

スシロー『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』コンセプトメニュー

販売期間：2025年11月12日（水）〜

※ お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取り扱いがありません

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、持ち帰りを実施していません

※ 販売開始以降、各店舗の販売状況・価格をアプリ・HPで確認できます

2025年11月21日20時よりPrime Videoにて配信される、Amazon MGMスタジオ製作の『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』

その番組コンセプトに合わせた“ゴールデンコンビ”なメニューが、全国のスシローにて販売されます。

“ゴールデンコンビ”なメニューとして、すしとグラタンの新コンビを発売するほか、グランドメニューで人気の和スイーツコンビや〆の逸品コンビがラインナップ☆

すしとグラタンの新コンビ「カニとエビのグラタン風炙り食べ比べ」

販売期間：2025年11月12日（水）〜12月21日（日）

価格：250円(税込)〜

販売予定総数：109万食 ※販売予定総数が完売次第終了

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

新発売となる「カニとエビのグラタン風炙り食べ比べ」は、カニとエビをグラタン風に仕立てた創作すし。

ホワイトソース・チーズ・卵黄醤油を重ねて炙ることで香ばしく仕上げ、まるでグラタンのような味わいです！

人気の和スイーツコンビ「わらび餅と大学芋のどっちも盛り」

価格：230円(税込)〜 ※通常販売メニュー

グランドメニューでも楽しめるコンビは「わらび餅と大学芋のどっちも盛り」

京都嵐山に本店を構える「京都峯嵐堂」のわらびもちと、鳴門金時を使用したロングセラー商品の大学芋を盛り合わせた、まさに“ゴールデンコンビ”な一皿です☆

〆の逸品コンビ「コーヒー×クラシックプリン/大学いも他」

※通常販売メニュー

※単品での提供

おすしをお腹いっぱい食べたあとは、コーヒーと好みのスイーツを組み合せた、オリジナルの“ゴールデンコンビ”な〆の逸品で至福のひととき。

「クラシックプリン」や「大学いも」など、好きなスイーツと一緒に楽しむコンビです！

すしとグラタンの新コンビメニューを楽しめるほか、和スイーツや〆の逸品のコンビも登場。

スシローの『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』コンセプトメニューは、2025年11月12日より提供開始です☆

ジャンボとろサーモンや濃厚まぜそばも！スシロー「大切り本鮪中とろ／濃厚うに包み」 ジャンボとろサーモンや濃厚まぜそばも！スシロー「大切り本鮪中とろ／濃厚うに包み」 続きを見る

※店舗によって価格が異なります

※写真はイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 一番おいしい組み合わせを堪能！スシロー『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』コンセプトメニュー appeared first on Dtimes.