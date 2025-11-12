〈「これからは空の旅だ」日本航空への“本気のプレゼン”に返ってきた言葉は…伝説のラジオ番組『ジェットストリーム』誕生前夜〉から続く

「ミスターFM」と呼ばれた男、後藤亘氏。戦後の混乱期に反骨魂を胸に、ラジオの世界で革新を続けた経営者の評伝『反骨魂 後藤亘 「ミスターFM」と呼ばれた男』（文藝春秋）が刊行された 。

黎明期のFM放送を牽引し 、伝説の深夜番組『JET STREAM』を立ち上げ 、ついには経営危機に瀕したTOKYO MXテレビの再生まで成し遂げた後藤氏の知られざる挑戦と人間哲学を、本書から4回にわたって抜粋して紹介する。





FM東京初の新卒アナウンサーとして入社した女性

開局の翌年にFM東京初の新卒アナウンサーとして入社したのが宿谷このみである。

たまたまチューニングを合わせたFM東京でアナウンサーの募集をしていた。

翌日、電話をすると、「明日までに履歴書、写真を持ってお越しください」。

あまりにも急だったが、とりあえず受けてみることにした。中学時代は放送部、高校時代は演劇部、就職もその延長くらいの軽い気持ちだった。

筆記、面接、音声テストなどが6次まであり、アナウンステストでは写真を1枚渡され、現場にいるつもりで実況中継してみろと言われる。訳もわからず必死でレポートした。

面接では、「音楽は好きですか？」と聞かれ、「大好きです。ただ、演歌はあまり詳しくないんです」と答えたら「うちの局で演歌をあなたに担当してもらうことはありませんよ」と冷たく返された。

入社するとすぐに肩掛け式のデンスケを渡され、街頭インタビューに放り出された。

「デンスケを担いで人ごみの中でおどおどしながら必死にマイク向けても『こっちは忙しいだ！』って怒られる。局に戻れば、『何も聞けてないじゃねえか』ってディレクターに叱られる。でも、あっという間に図々しくなれるんですよね。あと、ステーションコールもやりました。『JOAU、お聴きの局はFM東京です』ってやつ」

「女性の声には説得力がないから」と任された仕事は…

宿谷は当時の後藤の姿をよく覚えている。

「その頃は本社が霞が関の高層ビルにあったんです。普段、私は虎ノ門のスタジオで働いていて、たまに本社に行くときはエレベーターで33階まで昇るんだってもうドキドキ。そこに亘ちゃんがいたの。パリッとスーツを着て。すごく感じがよくて、見た目ソフトだけど何か一本ドンッて筋が通っている印象だった。紫のスーツを着ていたのが忘れられないな。『亘ちゃん紫染めだったね』ってみんなではしゃいだ。今でもあのスーツ、持っていらっしゃるかしら」

女性社員たちは、後藤のことを親しみを込めて「亘ちゃん」と呼んでいたのだという。

女性の声には説得力がないからとニュースは読ませてもらえなかった。そういう時代だった。

「パンダのカンカンランランが上野動物園にやってきて、『なんて可愛いの！』なんて呑気に中継してました。東京の空は広かった。あの頃は建物が低かったから。大きな空の下で楽しく四苦八苦してました」

（延江 浩／ノンフィクション出版）