いのちの大切さを伝える！ニシハタシステム 防災絵本『2人の天使にあったボク』第2版

ニシハタシステムは、2024年3月初版発行の防災絵本『2人の天使にあったボク』第2版の販売を開始しました。

2025年11月4日(火)より、公式オンラインショップにて販売中です。

東日本大震災で娘さんを亡くされたお母さまたちと学生たちが制作した、いのちの大切さを伝える絵本です。

ニシハタシステム 防災絵本『2人の天使にあったボク』第2版

価格：1,980円(税込)

発売日：2025年11月4日(火)

販売場所：Nishihata System 公式オンラインショップ

本作は発売直後から大きな反響を呼び、全国の保育園・幼稚園・こども園をはじめ、多くの家庭よりご注文が寄せられています。

「やっと手に入れることができました」「園での読み聞かせに活用したい」といった温かい声も多く届いており、園内の防災教育の一環として活用いただくケースが広がりつつあります。

『2人の天使にあったボク』は、東日本大震災で娘さんを亡くされたお母さまたち（日和幼稚園遺族有志の会）と、仙台白百合女子大学 石巻絵本制作プロジェクトチームの学生たちが制作した絵本です☆

震災を経験した家族の思いや「いのちを守るための選択」「いのちの大切さ」を、小さな子どもにも届く言葉とやさしい絵で表現しています。

初版は他団体の助成により制作されましたが、今回ニシハタシステムによる助成を通じて、より多くの皆さまのお手元に届けられる体制が整いました。

園での読み聞かせ、防災訓練前後の導入、家庭での対話の時間など、“いのちについて考えるきっかけ”として幅広く活用できます。

現在、多くの方からご注文をいただいており、追加生産の予定は未定となっているため、ご購入を検討されている方は、お早めにお求めください。

ニシハタシステムは“当たり前の防災”を体現すべく、保育・教育現場の安全を支える取り組みを続けています。

今後も、子どもたちが安心して過ごせる環境づくりに力を尽くしていくとのことです。

“いのちについて考えるきっかけ”をくれる、防災絵本『2人の天使にあったボク』第2版の紹介でした。

