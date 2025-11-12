食楽web

●西日本有数の温泉地「美作三湯」周辺は、紅葉が堪能できる絶好のスポット。秋ならではの贅沢なひとときが味わえる、温泉とともに訪れたい紅葉の名所をご紹介します。

豊かな自然があふれる岡山県には、渓谷や滝など、紅葉とのコラボレーションが美しい風景が広がる名所が点在しています。また、「美作三湯」と称される「湯原温泉」・「奥津温泉」・「湯郷温泉」の周辺も見逃せない紅葉スポットです。

今回は、温泉エリアのほか、「後楽園」など岡山県を代表する観光＆紅葉スポットをあわせてお届け。深まる秋と色づく景色が満喫できるこの時期に、ぜひ出かけてみてください。

湯原温泉エリアの紅葉スポット

紅葉を見ながら温泉に入ることができる「砂湯」は、24時間無料開放

湯原ダムの下流に位置する「湯原温泉」は、豊臣秀吉の時代から湯治の地として知られる、歴史ある場所。神経痛や冷え性に効果があるとされています。

全国露天風呂番付で西の横綱と認められたのが「砂湯」。川底から湧き出る温泉でできた大露天風呂は、湯原温泉のシンボルとなっています。“美人の湯”、“子宝の湯”、“長寿の湯” という、温度の異なる３つの湯船があり、24時間無料開放されているので、紅葉を眺めながら温泉に入ることができる贅沢な場所です。

●DATA

見頃：11月上旬～下旬

https://www.okayama-kanko.jp/spot/detail_11390.html

滝と紅葉の見事な絶景が広がる「神庭の滝」

「神庭（かんば）の滝」は、「日本の滝百選」や国指定の名勝に指定されている景勝地。湯原温泉から来るまで30分ほどの場所に位置する自然公園内にあります。断崖絶壁を落下する滝と紅葉のコラボレーションは、まさにこの時期だけの絶景です。

●DATA

見頃：11月上旬～下旬

https://www.okayama-kanko.jp/spot/detail_11361.html

奥津温泉エリアの紅葉スポット

かつて与謝野鉄幹・晶子夫妻など、多くの文人たちに愛されてきた奥津温泉

日本観光地百選にも選ばれた吉井川に架かる奥津橋。その周辺に広がる三間の静かな温泉街が「奥津温泉」です。美しい自然と静寂が多くの文人に愛され、アルカリ性の単純温泉は漂白成分を含むため、美白効果がある「美人の湯」として人気です。

ライトアップされた夜の紅葉は幻想的

岡山県を代表する紅葉の名所として知られる「奥津渓」。奥津温泉の下流３kmにわたり広がる、国指定名勝地の渓谷です。約800m続く遊歩道を歩けば、紅葉と渓谷の散策が一緒に楽しめます。恒例の「奥津渓もみじ祭り」では、紅葉がライトアップされ、幻想的な雰囲気に。吉井川の源流と花崗岩が数十万年かけて造った「臼渕（うすぶち）の甌穴群（おうけつぐん）」の造形美もぜひ。

●DATA

「奥津渓もみじ祭り」

開催期間：11月16日（日）まで

時間：17:00～21:00

場所：名勝奥津渓、奥津温泉ほか鏡野町奥津地域一帯（岡山県苫田郡鏡野町奥津川西、奥津ほか）※ライトアップは奥津渓もみじ公園で開催

https://www.okayama-kanko.jp/event/detail_12701.html

湯郷温泉エリアの紅葉スポット

円仁法師が1200年前に発見したとされる「湯郷温泉」

1200年前に発見されたといわれる湯郷温泉は、傷や美肌への効果が評判。元湯でもある「湯郷鷺温泉館」は、さまざまな入浴スタイルが楽しめる日帰り温泉施設で、幅広い世代に人気です。

通称“もみじ寺”として親しまれている「観音寺」

秋になると境内が紅葉風景で満たされる「観音寺」。通称“もみじ寺”と言われ、秋に彩られるその美しさは圧巻です。本堂の階段下には、岩肌がそのまま残る手彫りの「文殊洞」という文殊菩薩を祀っている洞窟も。そこから見る紅葉もおすすめです。

●DATA

見頃：11月中旬～下旬

https://www.city.mimasaka.lg.jp/kanko/spot/history_culture/shrine_temple/1469595138881.html

毎年、もみじ祭りが開催される「津山城」

湯郷温泉から来るまで30分ほどの場所に位置する「津山城」。この季節には毎年「津山城もみじまつり」が開催されます。お茶席や華道展をはじめ、夜には紅葉のライトアップも。また、イベント期間中の週末にはグルメフェスティバルやステージイベントも行われ、色づく城内を賑やかに盛り上げます。

●DATA

見頃：11月中旬～下旬

「津山城もみじまつり」

開催期間：11月15日（土）～24日（月・振休）

※11月15日（土）、16日（日）は津山の牛肉料理を楽しめるグルメフェスを開催

https://momijimatsuri.e-tsuyama.com/

アクセス良好な岡山市内の紅葉スポット

日本三名園「後楽園」［食楽web］

新幹線・岡山駅から近い、アクセス便利な岡山市内の名所も、この時期は紅葉スポットになります。

日本三名園に数えられる大名庭園「後楽園」は、秋になると園内の木々が鮮やかに色づきます。約100本のカエデが林立する「千入(ちしお)の森」は、随一の紅葉スポット。また、期間限定でライトアップを行う、夜間特別開園「秋の幻想庭園」は、この時期だけのお楽しみです。

●DATA

見頃：11月中旬～12月上旬

料金：大人500円、65歳以上200円、高校生以下無料

「秋の幻想庭園」

開催期間：11月14日（金）～24日（月・振休）

時間：17:00～20:30（入園・入場は20:00まで）

http://genso-teien.okayama.jp/

お城×紅葉の情景は、日本ならでは。

後楽園に隣接する岡山城では、後楽園の「秋の幻想庭園」と同時開催の夜間特別開館「秋の烏城灯源郷」が行われます。岡山城が秋らしい色彩で照らし出され、紅葉とお城という日本らしい情景が雅な世界へと誘います。

●DATA

見頃：11月上旬～12月上旬



「秋の烏城灯源郷」

開催時期：11月14日（金）～24日（月・振休）

時間：17:00～20:30

料金：大人（高校生以上）400円、小・中学生 100円 ※未就学児は無料

https://okayama-castle.jp/ujo-togenkyo/