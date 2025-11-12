郷土に根差した発酵食品を観光誘客に生かす「発酵ツーリズム」が各地で広がっている。

製造元が多い愛知県は、「うまみ県」を掲げて発酵食文化を広めるキャンペーンを展開。しょうゆやみりんの生産量が全国一の千葉県も大阪・関西万博に出展するなど魅力の発信に力を入れている。（中部支社 桑田睦子）

「うちの八丁みそはチーズのような味。２年以上かけて造っています」。１３３７年創業の老舗で、海外２０か国以上と取引する「まるや八丁味噌」（愛知県岡崎市）の蔵で９月、浅井信太郎社長（７６）が、外国人ツアー客に製造工程などを説明した。

約３０人が参加し、振る舞われたみそ汁に「うまみがある」などと感嘆の声が上がった。米国から訪れたダニエル・シスナスキーさん（７３）は「伝統が受け継がれているのが印象深い。日本の奥深さを知りたければここに来るといいよ」と喜んだ。

健康志向の高まりを背景に発酵食品に注目が集まり、近年は海外の料理人も見学に来る。浅井社長は「１６０年以上前から使う木おけにも関心を持ってもらえる。道具を大切にする日本の文化も伝えたい」と話す。

発酵食品を観光資源にしようと愛知県は昨年、県内４１市町村、業界団体などと振興協議会を発足。今年９月には、世界最大級の旅の見本市「ツーリズムＥＸＰＯジャパン」に出展してみそやしょうゆを売り込んだ。

協議会では、発酵食メニューを提供する飲食店の登録制度を設け、事業者の伴走支援も行う。来秋は４５の国・地域が参加するアジア・アジアパラ競技大会の開催も控え、県の担当者は「発酵ツーリズムを観光の柱のひとつに」と力を込める。

中小企業の多い製造業者の振興も狙いのひとつで、解説の多言語化などの支援を受ける「澤田酒造」（同県常滑市）には、中部国際空港便がある香港や台湾、シンガポールから旅行客が訪れるようになった。趣ある酒蔵で昔ながらの製法を説明すると喜ばれるという。

水運をいかして発酵文化が発展した千葉県は８月、「発酵県ちば」をテーマに大阪・関西万博に出展した。５日間で約７万８０００人が訪れ、万博オリジナルメニューのイチゴと白みりんのかき氷などに行列ができた。県は地元の発酵食を国内外に広く発信するためのロゴマークを一般公募で製作し、近く公表予定だ。

醸造業が盛んで「美を醸すふくしま」をうたう福島県も９月、旅行ガイド本「ことりっぷ」とタイアップして発酵関連の施設を紹介する冊子を刊行。６月にはしょうゆやワインの産地を列車で巡るツアーも試験的に実施した。ターゲットは女性だったが、男性の参加も多く、県観光交流課は「性別や年代を問わずニーズを感じた」とし、旅行会社に企画を売り込む考えだ。

発酵ツーリズムに詳しい日本観光研究学会の近藤政幸氏は「発酵食文化は各地にあり、それぞれに集客チャンスがある」とし、「製造体験や食事を通じて、地元の人との交流機会を作ったり、歴史を語れる人材を養成したりと、地域ぐるみで発信することで集客力が増し、街の再生にもつながる」と話している。