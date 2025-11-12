介護離職者の「再出発」がこれほど過酷だとは――。認知症の母を7年間在宅で介護してきた48歳の男性・御厨謙さん。社会復帰を目指して就職活動を始めるも、行き着く先は「布団訪問販売」や「強引なリフォーム契約」など、詐欺まがいの仕事ばかりだった。

高齢化が進むいま、介護によるブランクが"再就職難"という新たな社会問題を生んでいる実態を、新刊『キャバクラ店員へとへと裏日記』（鉄人社）より一部を抜粋して紹介する。



7年間のブランクが原因で、仕事が見つからない

母の介護を自宅で行なってから7年。当時の僕は付きっ切りの介護で、仕事という仕事をしていませんでした。僕はブランクが長すぎて、いくら探してみても探してみても何も仕事にありつけずにいました。

まずは例によってハローワーク（昔でいう職安）に行きました。

営業経験が長かったので、とりあえず営業でハローワークのパソコンを叩くと、数多くの求人がありました。

こりゃ、ハローワークも捨てたものじゃないとばかり3、4件プリントアウトして相談係のところに行くと、職歴を書く用紙に記入するように言われて、事実の通りこれまでに就いた仕事を記入して相談係に渡しました。

「ここ7年くらいお仕事をされていませんが、何かご事情があったのですか？」と聞かれたので、「母の介護で七年間、仕事をしていませんでした」と正直に言うと、「管理職のご経験もなく転職回数も多くて、どの仕事もそれほど長くお勤めになっていませんよね。48歳でブランク7年というお話ですと、定年の関係もあり正社員は難しいかもしれませんよ」と言われました。

案の定プリントアウトして見付けた求人は全部、面接さえしてもらえませんでした。

やっと再就職先を見つけたが…

さらにパソコンで求人を探して、応募させてくれる会社を見付けて面接に行くものの、面接官の態度を見ていればわかるのですが、さも僕には興味がないという感じでした。

当然のように不採用です。

それから数多く応募して、布団の営業に合格しました。

やった！と喜んだのも束の間、ここは戸別訪問の飛び込みで、半分お年寄りを騙して高級布団をクレジットで契約するものでした。

この会社は数日だけ働いたのですが、良心の呵責もあり逃げるように辞めました。

〈いくらお金がなくても、悪いことはできないよ〉

続けていくつも面接に落ちてから、内定をもらった会社は外壁の塗装と屋根の張替のリフォーム会社でした。

この会社も何だかんだ客に言って、強引に莫大なクレジット契約を結ばせる仕事で、僕には無理だったので数日で辞めてしまいました。

〈どうしてまともな会社に勤められないんだろう…〉

こんな調子であれこれしているうちに、わずかだった貯金が心もとなくなり、正社員は採用してもらえないし、あってもいかがわしい仕事ばっかりなので不本意ながらアルバイトで探すことにしました。

やっぱり48歳にもなってブランク7年、取り立てた職歴もない僕だと正社員でそれなりの会社に勤めようとすること自体が無理でした。

甘かった自分を思い知らされました。

