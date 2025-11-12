俳優の金子貴俊の姉で、パーツモデルや美容研究家として活動する金子エミが、10日、Instagramを更新。28歳の長男で、ダウン症スイマーの村井海人がアーティスティックスイミングに挑戦する様子を公開した。

【映像】金子エミと“ダウン症スイマー”の長男の2ショット

2023年、日本で初めてダウン症のパラスポーツにほんパラリンピック委員会の国際ライセンスを取得した海人。翌年にはトルコで行われた「第11回世界ダウン症水泳・アーティスティック選手権大会」50m背泳ぎで、日本人男子初の銅メダルを獲得していた。

“ダウン症スイマー”の長男がアーティスティックスイミングに挑戦

2025年11月10日に更新したInstagramでは、海人がアーティスティックスイミングの練習をする動画を公開。「コーチが感動して涙ぐみながら『すごい』と言ってくださる姿に胸が熱くなりました。でもカイトは笑ってこう言いました。『僕は泣かないよ。でも頑張った。』その一言に、すべてが詰まっていました。努力も、葛藤も、そして“今”を生きる強さも。ただ日本では、障がいのある選手がダイビングプールで練習できる環境がなかなかなく、深い水の中でどこまで表現できるかは、現地での挑戦になります。けれど、心はもう準備ができています。音楽と水に身を委ね、魂で泳ぐこと。きょうの演技で感じた“今”を、台湾のステージで花開かせられるように。母として、ただ静かに見届けたいと思います。」と、息子の挑戦への思いをつづった。

この投稿には、「かっこいい、がんばって！」「さすがカイトくん!!あなたはステキです!!」といった声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）