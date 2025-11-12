〈「いくらお金がなくても、悪いことはできないよ」内定をくれたのは“詐欺まがいの会社”ばかり…《介護で7年のブランク》48歳男性が直面した『再就職の厳しさ』〉から続く

営業職は「どこでも通用する」と信じていた。しかし、介護による7年のブランクの末に職場へ戻った48歳の御厨謙さんを待っていたのは、現実の壁だった。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

テレアポ、葬儀会社、自販機補充など働いても働いても、わずか数日でクビになる。「自分には何もできない」とつぶやいた彼の姿は、いまや誰にでも起こりうる“キャリア断絶社会”の象徴だ。そんな再就職にともなう困難を、新刊『キャバクラ店員へとへと裏日記』（鉄人社）より抜粋して紹介する。（全2回の2回目／最初から読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

死体洗い、遺品整理清掃。高額バイトを探したが…

ネット求人、コンビニに置いてあるアルバイト求人誌、新聞の折り込み求人と思いつくままアルバイト求人に当たってみることにしました。

しかし僕にはできそうにないというか、能力的に無理なものが多かったです。

まず、体力がないので肉体労働ができない。（ホームヘルパー二級を除いて）唯一の資格の運転免許も自家用車の乗りなれた小さい軽自動車しか運転できない。

おまけにパソコンは苦手だしと、求人を見れば見るほど、自分のふがいなさに嫌気がさしました。

〈僕は48歳にもなって何もできないんだな…〉

営業は潰しがきくと言われて営業畑ばっかり歩いてきたのですが、今となっては、足かせにはなっても、何の役にも立たないことに気づかされました。

相手に取り入り、契約を取ってくる営業職は、特別な技能を必要としないぶん、『営業しかできない人間』と見なされてしまうことも多いからです。

〈ホームヘルパー二級の資格を使えばいいのかもしれないけど、せっかく母の介護から解放されたのに、また介護の現場で働きたくないしな〉

このころは少しノイローゼ気味になっていたのか、やけくそで職探しをしていました。

思えば、ネット求人で、死体洗いバイト、遺品整理清掃なんていうワードも検索したような覚えがあります。

いずれも都市伝説化している高額バイトの代名詞みたいな仕事ですが、もちろんそんな求人募集などどこにもありません。

探すだけ時間の無駄でした。

テレアポは滑舌の悪さが原因でクビに

職探しから約4カ月、一向に仕事らしい仕事は見つからず、僕は相変わらずわずかな貯金を食いつぶす日々を送っていました。

うかうかしていたら、貯金が本当になくなってしまう──切羽詰まった僕は、とにかくアルバイト採用してくれそうな求人に応募を続けます。

で、次に面接に行き採用になったのは、急募でアルバイトの求人をしていた電話営業（テレアポ）の仕事でした。

ここでは一週間、他の人より電話をかけ続けたのですが、一件もアポが取れず、その原因の一つは滑舌が悪いからだという理由で首になりました。

〈しゃべりもダメなら、僕はどうしたらいいんだ？〉

その次についたバイトが、トラックの横乗り（ドライバー補助。運転手の横＝助手席に乗るからこう呼ばれる）で、街中に設置された自動販売機にコーヒーなどの缶飲料を詰める仕事につきます。

しかし僕はここでもミスを犯してしまいます。

僕が自販機に詰めた缶飲料が間違っていたらしく、購入者から缶コーヒーを買ったら別のジュースが出てきたと会社にクレームが入ったのです。

所長から呼びだされて、「最初は誰でもよくあることだけど、次から気を付けて」

そう注意された僕は、「申し訳ありませんでした」と平謝りするしかありませんでした。

それでも初日は商品のコーヒーなら7種類ぐらいあったので間違えても笑って済まされましたが、5日間くらい間違いが続き、1週間目に再び所長に呼び出されて首になりました。

なぜ50歳近くにもなって、こんなに単純な仕事ができないのか。あまりにふがいなくて、自分で自分のことが嫌になってきます。

「指三本、取ってこい」葬儀会社の思わぬ仕事

さらにその次に就いたのが葬儀社のバイトです。

初日から遺体安置所の清掃、ドライアイスの交換等を無難にこなし、こんなことまでしました。

「今から警察署に行って指三本、取ってこい」というので、言われるままに警察署に行ってホルマリン漬けの指三本を取ってきました。警察が組事務所にガサ入れ（家宅捜索）したときに押収した暴力団組員の詰めた指を処理したく、うちの葬儀社に頼んだそうです。

ちなみに社員に、「この指はどうやって処分するんですか？」と聞くと、「生ごみと一緒にもう捨てちゃったよ」

あっけなく言われました。この倫理観の無さ。僕のような適当な人間にはうってつけかもしれません。

しかし、向いていると思った葬儀社の仕事も、僕が持病の自律神経失調症で身体が多少揺れるのを、お客の葬家に失礼（葬儀社のバイトは葬式や通夜など遺族の前で仕事をする）ということとなり5日で首になりました。

〈葬儀社のバイトもダメなのか…〉

失意の中、次に面接に受かったのが精神科病院の清掃の仕事ですが、入社前に行う健康診断で不整脈が発見され、残念ながら不採用になりました。

で次に採用されたのが老人ホームの掃除の仕事で、3日目に6時半に出勤しろと言われたので気を利かせて6時ちょっと前に出勤したところ、

「時間がない、なにやっているのだ！ トイレに行きたいだと！？ そんな時間はない！ 遅い！ グズ！」といわれのない罵声を浴びせられて、さすがの僕もこの理不尽にキレて辞めてしまいました。

僕は「社会不適合者」かもしれない…

ここにいたり、僕は気がつきました。

アルバイトさえもなかなか見つからず、見つかったとしても一週間も続かない仕事がほとんどで、もしかしたら、いや絶対に僕はダメ人間なのだと思いました。

介護前まで仕事があったのがラッキーで本当は社会不適合者だったのだと痛感し、自己嫌悪に打ちひしがれました。

社会不適合者、社会不適合者…。頭の中で耳鳴りのように繰り返し響きました。

社会不適合者、社会不適合者…。

（御厨 謙／Webオリジナル（外部転載））