サカタのタネは、インパチェンス属の栄養系品種「サンパティオ」シリーズの新品種「サンパティオ スカーレット」（同品種は品種登録出願中。当該品種の権利状況はサカタのタネウェブサイトで確認。サンパティオ スカーレット 品種登録出願中 品種名：SAKIMP078 海外持出禁止（農林水産大臣公示有））の限定販売を開始する。

「サンパティオ スカーレット」は、深みのある赤系の花色と、鮮やかな緑色の葉が特長です。花色と葉色のコントラストが際立ち、一鉢でも存在感がある。花壇苗で特に人気の高い赤系の品種を加えることで、シリーズラインアップが拡充され、より幅広い園芸シーンで同シリーズを楽しめるようになる。

「サンパティオ」は、同社のロングセラー「サンパチェンス」の姉妹シリーズ。花付き、分枝性に優れており、春から秋まで長く栽培を楽しむことができる。1株で約50cmの草丈になる「サンパチェンス」に比べると、「サンパティオ」は約30cmとコンパクトな草姿が特長とのこと。切り戻しをしなくてもまとまりのよい草姿になり、他の草花との寄せ植えやハンギング栽培にも向いている。また「サンパチェンス」と比較して日照条件が十分でない場所でも上記のような優れた特性を発揮することができる。栽培スペースや採光が限られる玄関先やベランダなどで楽しみたい人には「サンパティオ」、公園の植栽や大鉢での栽培には「サンパチェンス」というように、それぞれの消費者ニーズに合った選び方ができる。

「サンパティオ スカーレット」は、オンラインショップを含む同社通信販売で11月下旬から受注を開始し、来年4月上旬から順次発送する。規格は10.5cmポット苗、同色2ポット1組となる。

［小売価格］1600円（税込）

［発売日］11月下旬 ※2026年4月上旬から順次発送

サカタのタネ＝https://www.sakataseed.co.jp