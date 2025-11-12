ファミマ、「元祖スタミナ満点らーめん『すず鬼』」監修 “やみつきな味わい”を再現した冷凍汁なし麺 発売

ファミリーマートは11月11日から、冷凍汁なし麺「元祖スタミナらーめん すず鬼 スタ満まぜそば」を全国約1万6,400店舗で発売している。プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」によるもの。価格は税込321円(一部地域では価格が異なる)。

2019年に東京都三鷹市で創業したラーメン店「元祖スタミナ満点らーめん『すず鬼』」が監修した商品。同店は、「スタ満」というスタミナ系ラーメンの新ジャンルとして人気を博し、「お取り寄せラーメン オブ･ザ･イヤー」総合大賞を3年連続で受賞している。

ファミマは、2023年から継続して同店監修のカップ麺やポテトチップスなどを発売。今回は冷凍汁なし麺を展開する。ファミマの冷凍汁なし麺は、2024年の販売金額が前年比約50%増と売り上げが伸びているという(2024年10月〜2025年9月実績)。

また発売に合わせて、公式アプリ「ファミペイ」会員限定で、対象の冷凍汁なし麺に使える割引きクーポンの配信企画も実施している。

◆「元祖スタミナらーめん すず鬼 スタ満まぜそば」

噛み応えのある力強い食感の極太麺を使い、ソースには、刻みニンニク、おろしニンニク、濃口醤油を使用した。別添のガーリックオニオンパウダーを加えることで、一口目からパンチの効いたニンニクと醤油のコクをガツンと感じられるよう仕上げた。ジャンクな味わいの後に、アブラとたまねぎの甘さも味わえるという。

『すず鬼』の店主は、「お店で提供しているスタ満ソバの「ジャンク」で「インパクト」のある「やみつきな味わい」を再現した、背徳感たっぷりのまぜそばになっています。」とコメントしている。

価格: 税込321円

発売日: 2025年11月11日(火)

発売地域: 全国

※一部地域では価格が異なる

※店舗によって取り扱いがない場合がある

〈ファミペイ会員限定、対象の冷凍汁なし麺に使えるクーポン企画〉

ファミペイ会員限定で、「元祖スタミナらーめん すず鬼 スタ満まぜそば」などの対象の冷凍汁なし麺が30円引きになるファミペイクーポンを配信するもの。概要は以下の通り。

配信日: 2025年11月11日(火)

利用期間: 2025年11月11日(火)〜11月24日(月)

【対象商品】※以下の冷凍汁なし麺(4種類)

･元祖スタミナらーめん すず鬼 スタ満まぜそば

･麺屋こころ監修台湾まぜそば

･もちっと麺と濃厚だれの汁なし担々麺

･香酢が効いた旨辛たれビャンビャン麺

〈ファミマルについて〉

2021年10月から展開を開始したプライベートブランド。加工食品や菓子、日用品、飲料などの「ファミマル」、総菜や冷凍食品、弁当、サンドイッチなどの中食商品を加えた「ファミマルKITCHEN」のほか、「ファミマルBakery」、「ファミマルSweets」、素材や製法に特にこだわった商品を提供するプレミアムライン「ファミマルPREMIUM」などを展開している。

プライベートブランド「ファミマル」