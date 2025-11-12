ナカバヤシは、サンリオがデザインした「I'm Doraemonシリーズ」を11月から順次発売する。

同製品はドラえもんをイメージしたホワイトとブルーが爽やかなテキスタイル柄と、キラキラパステル柄のデザインが可愛らしい新商品。アルバム、ノートなど日常で使えるアイテムが揃った。サンリオオリジナルデザインのため、一味違う愛らしいドラえもんのデザインとなっている。



「木製フレーム」

「木製フレーム」は、日々変わっていく子供の成長を12ヶ月間、1ヵ月ごとに記録できる。愛らしいドラえもんのデザインが思い出を素敵に彩る。高級感ある箔押しの台紙が上品な雰囲気を演出する。12個の窓（35×35mm）とL判用（117×79mm）の窓があり、1年間の思い出を飾れる。



「フォトランク フレームケース」

「フォトランク フレームケース」は、写真を簡単に入れ替えられる写真立てのようなアルバムとのこと。60枚の写真を収納することができるフレームがポイントのアルバム。リングタイプなので、ページをめくるだけでお気に入りの写真を飾ることができる。リング部分を汚れから保護する透明プラスチックカバー付きとなっている。



「Vカットペーパースタンド」

「Vカットペーパースタンド」は、プリントの出し入れが簡単な“差込式”の紙製フォトフレーム。透明板にPETシートを採用。透明度がアップしてさらに写真を引き立てる。写真を差し込むだけの簡単設計なので、気軽に写真を飾ることができる。薄くて軽量、スタンド、吊り下げ兼用タイプなので、飾る場所を選ばない。



「作品ファイル」

「作品ファイル」は、子どもの作品をまとめて保管できる。四つ切画用紙も折り目をつけずに保管することができる。厚みのある半立体作品も収納できる小物ポケットも付属している。



「ロジカルWリングノート」

「ロジカルWリングノート」は、万能な方眼5mmで使いやすいとのこと。本文は優しい色味のクリームベースに、方眼5mmの本文罫を採用した。リングが5山なので、手に当たりにくく書きやすいという。



「手動鉛筆削り mini」

「手動鉛筆削り mini」は、子どもから大人まで使用できる、コンパクトな鉛筆削り。場所をとらないコンパクトサイズとなっている。小さいけれど本格スパイラル刃、サクサク削れて長寿命（平刃との比較）だとか。ハンドルを回すと鉛筆を引き込んで削り、反対に回すと排出する構造なので指を挟む心配がないという。



「どこでもなまえペン」

「どこでもなまえペン」は、洗濯に強い、にじみにくいインキを採用した名前書き用ペンとのこと。速乾・耐水性に優れたアルコール系インキを使用している。細書き、極細書きのツインタイプなので、対象物に合わせてペン先を使い分けられる。靴・シャツ・ズボンなどの布類はもちろん、教科書・ノート・定規などの学用品への名前書きに最適となっている。

［小売価格］

木製フレーム：2090円

フォトランク フレームケース：1650円

Vカットペーパースタンド：825円

作品ファイル：3190円

ロジカルWリングノート：946円

手動鉛筆削り mini：1485円

どこでもなまえペン：275円

（すべて税込）

［発売日］11月下旬

ナカバヤシ＝https://www.nakabayashi.co.jp