アキレスは、「MONTRRE（モントレ）」ブランドから、軽量でソフトな履き心地の女性用防寒ブーツ「モントレFB−183」を積寒地の靴量販店、靴専門店および有名ECサイト、アキレスウェブショップで11月中旬から本格発売する。

気象庁の寒候期予報（2025年12月〜2026年2月）によると冬型の気圧配置が強まる時期があるため、この冬の降水量は東日本日本海側で平年並か多く、降雪量は西日本日本海側で平年並か多い予報となっている。

アキレスが誇るブーツブランド「モントレ」は、デザイン、素材開発はもとより、長年の業務用ブーツ製造で培ってきたノウハウも駆使して開発した。従来の防寒ブーツにありがちな「重い、ソールが硬い、足が冷える」などの問題に対応した、冬にも足元を快適にサポートするブーツとなっている。

今年冬モデル「モントレFB−183」は、“快適でスタイリッシュなブーツを”という女性の声を反映し、「軽量＆ソフト」＋「防寒機能」＋「シンプルでキレイなフォルム」にこだわり開発した。



「モントレFB−183」

機能面では、ボディにソフトな軽量配合ラバー、その裏地には暖かく足あたりにも優れた起毛布＋厚さ約4mmのウレタン。ソールは軽量配合ラバーに独自開発の意匠を組合せ、屈曲性を高めスニーカーのような歩きやすさを実現した。インソール（中敷き）の表面にはボア生地を使用し、保温性にも配慮。裏面には厚さ7mm（かかと部分）の高反発EVAを使用することで反発性に優れ、ソフトな履き心地をサポートする。重さは片足約480g（Mサイズ時／片足）。寒い日でも気持ちまで軽やかになれる1足となっている。

外観は、スカートにもブーツインスタイルにもはまるキレイめなフォルムを採用、総丈は長すぎず短すぎずの約36.0cm（Mサイズ時）。ラインアップは1タイプ2色（黒、モスグリーン）。冬のコーディネートに取り入れやすいカラーバリエーションで、さまざまなシーンにマッチする。踵部分には、両手が塞がっていても靴が脱ぎやすい突起（キックダウングリップ）を装着している。ヒール高は約3cm（Mサイズ時）で美脚に見える効果が期待でき、女性の足元をスタイリッシュに演出する。

［小売価格］7590円（税込）

［発売日］11月中旬

アキレス＝https://www.achilles.jp