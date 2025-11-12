¡Ö²¿²ó¸«¤è¤¦¤«¤Ê¡×Ì¤¤ÀÎä¤á¤Ì´¶Æ°¡Ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µåÃÄ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¸ø³«¤·¤¿ÂçÃ«É×ºÊ´Þ¤áüþÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥Èüþ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ ¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤!!!!!¡×
ÂçÃ«É×ºÊ¤âÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤ó¤À(C)Getty Images¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬µåÃÄ½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤«¤é1½µ´Ö¡£»³ËÜÍ³¿¤Î¥·¥ê¡¼¥º3¾¡¤ÎÊÂ¤ß³°¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¶»¤òÇ®¤¯¤·¤¿¿Í¡¹¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«É×ºÊ¤È¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÉ×ºÊ¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È»Ï¤á¡¢Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µåÃÄ¸ø¼°¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¡¼¥Õ¡¼»á¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö11·î10Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òµÇ°¤·¤Æ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç»£±Æ¤·¤¿ÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂçÉý¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿É×ºÊ¤È¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÉ×ºÊ¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼É×ºÊ¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÉ×ºÊ¡¢Æ»¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Î¿ô¡¹¡¢¥Ê¥¤¥ó¤¬½¼¼Â´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½¾ð¤Ç¶õ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤â¤¬·ãÆ®¤ò½ª¤¨¡¢Í¥¾¡¤Î´î¤Ó¤ò¿·¤¿¤Ë³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡Æüº¢¤«¤éÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¡¢²ÈÂ²¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ðË¤«¤Ê¤ªÊõ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤Ë¤ÏÁáÂ®¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Ö²¿²ó¸«¤è¤¦¤«¤Ê¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤!!!!!¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤¬³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ãÆ®¤ò½ª¤¨¤¿¥Ê¥¤¥ó¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤â³Æ¼«¤ÎSNS¤Ê¤É¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÂçÃ«¤âÀ¤³¦°ì3Ï¢ÇÆ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿È¯¸À¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢Áá¤¯¤âÍèµ¨¤ÎÀï¤¤¤¬³Ú¤·¤ß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
