ナッシュは「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」のミッションの下、管理栄養士と専属のシェフが開発した、糖質30g以下・塩分2.5g以下の食事を冷凍で消費者に届けるサービスを提供している。買い出し・調理・片付けが不要なので、リモートワークや日常の家事を軽減することが可能。ユーザーを飽きさせることなく食事を楽しんでもらうため、継続的にメニューの入れ替えやリニューアルを行い、新商品も続々と登場している。



「水餃子のチーズコチュジャン」

今回新登場する「水餃子のチーズコチュジャン」は、もちもちとした水餃子に、コチュジャンベースの旨辛ソースをたっぷり絡めたシェフの自信作となっている。ピリ辛の刺激とチーズのコクが絶妙にマッチし、やみつきになる味わいだとか。下に敷き詰めたほうれん草ときのこの旨みも一緒に楽しんでほしいという。レンジ加熱後、温かいうちにコチュジャンソースやチーズをしっかりと絡めて食べるのがおすすめだとか。

副菜は、コクのある絹揚げのオイスターだれ、さっぱりとした白菜甘酢、アーモンドの食感がアクセントの大根のアーモンド和えとなっている。なお、レンジ加熱時に容器のふたを必ず3〜4cmほどしっかり剥がして加熱してほしいという。

［発売日］11月11日（火）

ナッシュ＝https://nosh.jp