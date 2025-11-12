パイロットコーポレーションは、1回のノックで長く書くことができるシャープペンシル「エアステップ（AIRSTEP）」を11月28日から発売する。

今回発売する「エアステップ」は、1回のノックで長く書くことができる「エアステップライト」と、ソフトな書き心地を実現する「クッションシステム」という2つの新機構を搭載したシャープペンシル。

「エアステップライト」は、1回のノックで出たガイドパイプに覆われている芯の長さの分を、ノックすることなく書き続けることができる。筆記によって芯が減った際、芯の先端を紙面に軽く押し当てると、芯とガイドパイプが軸側に潜る。芯は潜った分だけ前方に押し戻されるが、ガイドパイプは潜った位置に留まるため、芯が出た状態になる。この機構によって、芯が減る度にノックをしなくても芯を出すことができ、ノックの回数が減り軽快に書き続けることができる。

［小売価格］495円（税込）

［発売日］11月28日（金）

パイロットコーポレーション＝https://www.pilot.co.jp