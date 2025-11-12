「あの先輩からもらいました」指原莉乃、スマホでの自撮りショット公開「この写真、みーちゃんに見えました！」
タレントの指原莉乃さんは11月11日、自身のInstagramを更新。先輩からもらったシールを貼ったスマートフォンでの自撮りショットを披露しました。
【写真】スマホで自撮りする美しい姿
ファンのコメントによると“あの先輩”とはフリーアナウンサーの田中みな実さんのことのよう。2日に指原さんの公式YouTubeチャンネル「さしはらちゃんねる」で配信された動画内で話題となったようです。田中さんは、ドラマで共演中の子役の影響でシール帳を始めたとのこと。
ファンからは、「この写真、みーちゃんに見えました！」「メチャクチャ似合ってる 可愛い」「シールネキ！YouTube面白かったよー！」「みなみネキ」「シール増えてるからそうやろなーっておもった！」「さっしーも、シール帳作って、シール集めてほしいと、思いました」との声が寄せられています。
(文:中村 凪)
「みなみネキ」指原さん「お気に入りです！ 携帯のシールは、シール帳にハマってるあの先輩からもらいました」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目は、ダンススタジオのような屋内でしゃがんだ姿の鏡越しの自撮りショットです。
ドジャー・スタジアムでのショット披露自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している指原さん。3日の投稿では「なぜか載せてなかった1年以上前の旅行の写真…」とつづり、過去に訪れたドジャー・スタジアムでのプライベートショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
