歌がうまいと思う「STARTO社所属の30代タレント」ランキング！ 2位「京本大我」を大差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は10月7日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社の30代タレント」に関するアンケート調査を実施しました。その結果の中から、今回は「歌がうまいと思うSTARTO社所属の30代タレントランキング」を発表します。
【8位までのランキング結果】
2位に選ばれたのは、SixTONESの京本大我さん。
俳優・京本政樹さんを父に持つ京本さんは、力強く伸びやかな歌声と美しいハイトーンボイスに定評があります。グループ活動に加え、ミュージカル俳優としても活躍しており、確かな歌唱力で多くのファンを魅了しています。2024年にはソロプロジェクト「ART-PUT」の始動を発表し、4月23日に初のアルバム『PROT.30』をリリース。ソロ活動でも抜群の表現力を発揮し、アーティストとしての新たな魅力を見せています。
回答者からは「透き通るような声質と抜群の表現力を持ち、ミュージカル界でも高く評価されているから」（20代女性／長崎県）、「大人数の中でも分かる個性的な声で、綺麗な歌声だから」（20代女性／石川県）、「ミュージカルで培った表現力が凄い。バラードが特に綺麗だけれど、SixTONESのロックな感じも歌いこなせていてかっこいい」（30代女性／栃木県）、「ミュージカルもしていることもあり、高い声の美しさが秀でていると感じます」（40代女性／香川県）などの声が上がりました。
1位には、NEWSの増田貴久さんが選ばれました。
増田さんは、2020年までは手越祐也さんとのユニット「テゴマス」としても活動していました。テレビ番組でのアーティストとのコラボレーションやイベントでの共演など、歌で存在感を発揮するシーンも多く見られます。現在は個人での活動も増え、2025年2月にはソロアルバム『喜怒哀楽』をリリース。アカペラやハーモニー、RAPやダンストラック、カバーなど、多彩な音楽表現で持ち前の歌唱力を存分に披露しています。
回答者コメントには「まっすーは確実に歌が上手い。テゴマスのハモリは大好きたった」（20代女性／滋賀県）、「高音が出てどの歌も上手く歌いこなしてるので選びました」（30代女性／愛知県）、「高音も綺麗で、アカペラでも歌えるし色んな方と即興で歌っても合わせられる力があると思うからです」（60代男性／愛知県）、「安定した歌唱力があり、音域も広く、感情のこもった歌い方がとても印象的だから」（30代男性／富山県）などという声がありました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：児玉 友梨 プロフィール
1987年東京都生まれ。フリーライター。地方に移住し、農業の傍ら地域の魅力や暮らしに役立つ情報を中心に寄稿しています。
(文:児玉 友梨)
2位：京本大我（SixTONES）／45票
1位：増田貴久（NEWS）／120票
