一生に一度は行きたいと思う「東京都の絶景スポット」ランキング！ 2位「奥多摩湖」を抑えた1位は？【2025年調査】
思わず息をのむような絶景は、見る人の心に深く刻まれる特別な体験です。雄大な自然や幻想的な光景、四季折々の美しさが織りなす風景は、日常を忘れさせてくれる癒しの時間を与えてくれます。
All About ニュース編集部は11月4日、全国10〜60代の男女250人を対象に「絶景スポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、一生に一度は行きたいと思う「東京都の絶景スポット」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「都会から少し離れて自然を味わえる場所で癒されるので」（30代女性／神奈川県）、「都内とは思えない自然を、一度は体験してみたい」（30代女性／東京都）、「紅葉の時期に行ったら感動的な景色が見られそう」（40代女性／群馬県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「YouTubeでみて登山が楽しめそうで行きたいと思っている」（50代女性／北海道）、「自然を満喫しながらハイキングを楽しみたい」（60代女性／滋賀県）、「山頂までのルートが複数あるため、何度でも楽しめそう」（20代女性／神奈川県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
