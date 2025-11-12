きょう12日も各地で空気の冷たい朝となり、関東甲信や東海などを中心に今季一番の冷え込みとなりました。関東は、日中も広く晴れますが、気温はあまり上がらない見込みで、昼間も上着がないとすこし寒く感じられそうです。

■都心などで今季一番の冷え込みに

12日朝は晴れた関東甲信や東海を中心に冷え込みが強まり、各地で最低気温が平年を下回りました。最低気温は、関東でも、山沿いだけでなく、平野部の栃木・真岡で今季初の氷点下の冷え込みとなったほか、茨城・つくばで1.4℃、栃木・宇都宮で2.7℃、東京・八王子で2.5℃など、霜が降りるような冷え込みとなりました。東京都心も最低気温が8.1℃まで下がり、今季一番の冷え込みを更新しています。

■日中も空気冷たく上着が必要

関東は、日中も広く晴れますが、日差しのわりには気温があまり上がらない見込みで、最高気温は15℃〜16℃くらいの所が多いでしょう。東京都心も最高気温は15℃と11月下旬並みで、上着がないとすこし寒く感じられそうです。次第に寒さも増し、空気の乾燥も進んでいます。暖かい格好で過ごすとともに、喉やお肌の保湿などにもお気をつけください。