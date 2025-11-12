「こんなにパーマ似合う人いない」人気声優、最新ヘアショットに反響！ 「大人のお姉さん感」「好き」
声優の花澤香菜さんは11月10日、自身のInstagramを更新。最新ヘアショットを披露しました。
【写真】花澤香菜、最新ヘアショットに反響！
この投稿にファンからは、「似合ってかわいいです」「花澤さん相変わらず透明感あってすてき過ぎるー！」「短くてパーマかわいいっ」「何をしてもよく似合う」「大人のお姉さん感出てますね」「え、好きです」「推しは何やっても尊過ぎる」「こんなにパーマ似合う人いない」「かわいい過ぎて心臓止まりました」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「相変わらず透明感あってすてき過ぎるー！」花澤さんは「パーマかけたよ〜」とつづり、1枚の写真と1本の動画を投稿。動画では、ショートヘアにパーマをかけたヘアスタイルを披露しました。顔まわりに動きが出ていて、とてもかわいらしい印象です。写真では、パーマ施術中のショットも公開しています。
「ああ…尊い」花澤さんは1日の投稿で、「『羅小黒戦記 ぼくが望む未来』リバイバル上映の舞台あいさつに参加いたしました」とつづり、パステルグリーンの衣装姿を披露。コメントでは、「かわいい過ぎる！」「ああ…尊い」「美人だなぁ」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
