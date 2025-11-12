［出陣 東京デフリンピック］＜中＞

デフリンピック東京大会（読売新聞社協賛）が１５日、開幕する。

日本代表のエースを紹介する。

小柄なサウスポー、菰方里菜２３歳（島津製作所）

２０２３年の世界選手権で女子シングルスを制し、鈴木梨子（ＮＴＴ都市開発）とのダブルスでも優勝。今年１月の全豪オープンはシングルスを２連覇し、ダブルスも勝った。１メートル５４の小柄なサウスポーが近年、デフテニスの世界で圧倒的な存在感を示している。

テニスが趣味だった母親の影響で６歳でスクールに通い始めた。生まれつきの難聴だが、補聴器をつければ日常会話にもほとんど支障はない。地元三重の強豪・四日市商高では１年時に全国高校選抜の女子団体で８強入りし、同志社大４年時には全日本学生選手権にも出場した。軽快なフットワークと手堅いストロークを武器に健常の舞台でも活躍し、この春からは実業団でレベルの高い選手らとともに研さんを積んでいる。

一方、聴覚障害者と知り合う機会がほとんどなかったこともあり、中学２年で勧誘されるまでは「デフリンピックという言葉すら知らなかった」と振り返る。誘われて間もなく参加したデフテニスの練習会では手話が分からず、周囲とコミュニケーションを取ることもできなかった。健常のテニスと比べれば、レベルも見劣りした。それでも高校や大学の部活動との両立に迷いはなかった。聴覚障害という悩みもテニスという趣味も同じ仲間を見つけられたことが、何よりうれしかった。「障害は恥ずかしいものと思って生きてきた。そんな気持ちが不思議となくなった」

補聴器外してプレー、デフならではの魅力を感じて

デフでの国際大会デビューとなった１９年の世界選手権はいきなりダブルスで金に輝き、シングルスでも１６強に入った。２２年の前回デフリンピック・カシアスドスル（ブラジル）大会で代表入りしたが、新型コロナの影響でチームが出場を辞退した。東京大会では女子のシングルスとダブルス、混合ダブルスの出場３種目での頂点を見据えるが、ダブルスへのこだわりは特に強い。デフでは補聴器を外してプレーするためペアでの連係が取りづらく、ボールを取りこぼす場面も少なくない。「だからこそ、見ている人にデフならではの難しさや魅力を感じてもらえるはず」と、鈴木らと調整を重ねている。

世界の第一線で戦う中で、日の丸を背負う意味を考えるようになった。「自分の競技を知ってもらうことは、（同じ聴覚障害者の）人生の選択肢を増やす機会にもなる。小さい子供たちに憧れてもらえるようなプレーをする」。力を尽くした先に、思い描く色のメダルが待っている。（後藤静華）

こもかた・りな ２００２年８月５日生まれ、三重県出身。先天性の聴覚障害で幼少期から補聴器をつけて生活する。優勝した２３年世界選手権女子シングルスは、２位の宮川百合亜（日大）、３位の鈴木梨子と日本勢で表彰台を独占するなど、層の厚い女子のエース。同志社大では４年時に女子主将を務めた。