芳根京子、美脚際立つミニ丈コーデ披露「新たな魅力」「クールビューティー」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/11/12】女優の芳根京子が11月11日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ボトムスを着こなした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳人気女優「新たな魅力」ミニ丈で美脚スラリ
芳根は、雑誌「ELLE JAPAN」（ハースト婦人画報社）とファッションブランド「CHARLES ＆ KEITH」のアカウントを付けて、誌面カットと思われる写真を投稿。ブラウンのニーハイソックスにキャメルのミニ丈ボトムスを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つコーディネートとなっている。
この投稿に「格好いい一面が見れて最高」「新たな魅力を見つけた」「素敵すぎる」「クールビューティー憧れ」「脚の細さ尊い」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
