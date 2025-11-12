お金のことを気にせずに楽しめる格安デートプラン９パターン
ずっと付き合うことを考えると、あまりお金のかかるデートばかりでは男性が負担に感じてしまうこともあるようです。そこで今回は『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに「お金のことを気にせずに楽しめる格安デートプラン９パターン」をご紹介します。
【１】二人で採点表をつけながら、話題の夜景スポットを巡る
「感動できるし、いいムードにもなる」（２０代男性）など、夜景スポットでのデートを好む男性は多いようです。夜景に感動したポイントを伝え合えば、互いの感覚の違いや共通点などを理解でき、グッと仲も深まるのではないでしょうか。
【２】情報誌を広げて詳細なプランを立てながら、旅行の気分を味わう
「旅行のためにお金を貯めようという気分が高まる」（２０代男性）など、旅行の計画を立てると、旅の気分が味わえるだけでなく、実行しようという気にもなるようです。現地で絶対に行きたい場所や食べたいものなど、細かく決めていけば話も尽きないでしょう。
【３】手作りのお弁当持参でハイキングに出かける
「気持ちがいいし、なによりタダ！」（２０代男性）など、自然と触れ合えるデートを好む男性もいるようです。手作りのお弁当を持参すれば、結婚後の生活を想像しながら、幸福感あふれる時間を過ごせるのではないでしょうか。
【４】グルメレポーターになったつもりで、下町の商店街などを散策する
「あちこち食べ歩けるし、雰囲気もいい」（２０代男性）など、商店街をぶらぶらするだけで、十分楽しめる男性は少なくないようです。グルメ番組のように食べ物の美味しさをレポートし合えば、ただの散歩が特別なイベントのように感じられるでしょう。
【５】新婚生活をシミュレーションしながら家電・家具の量販店を巡る
「展示ルームやサンプル品がいっぱいあるので、けっこう楽しめる」（３０代男性）など、買い物をするつもりがなくても量販店を訪れる人は少なくないようです。「買うならこれ」といった意見を交わすのも、新婚気分が味わえるイベントになりそうです。
【６】「１０回ラリーが成功するまでノンストップでバドミントン」などのルールを設けてスポーツに挑戦する
「くだらないルールでもムキになっちゃいそう」（１０代男性）など、ちょっとしたスポーツでも目標やルールを設けることでゲーム性が高まるようです。男性がそのスポーツの経験者なら、教わりながらチャレンジするのもいいでしょう。
【７】「海」をテーマに音源を持ち寄って、海までドライブする
「２人きりでじっくりおしゃべりできる」（２０代男性）など、車の中を特別な空間ととらえる男性は多いようです。「海」をテーマに相手に聴いて欲しい曲を持ち寄ってＢＧＭとして流せば、２人にとっての大切な夏の思い出になるでしょう。
【８】お互いのコーディネートを考えながら、ウィンドウショッピングを楽しむ
「相手の趣味や、自分がどう見られているかがわかって楽しい」（２０代男性）など、服を買わなくてもあれこれ意見を言い合うだけで充実した時間になるようです。相手が自分では選ばなそうな服をオススメすると、新たな発見があってより楽しめるでしょう。
【９】公園でのんびり散歩しながら、図鑑を片手に季節の草花を観察する
「のんびりした雰囲気が好き。なごむ」（３０代男性）など、公園でゆっくり過ごす時間を好む男性は多いようです。植物図鑑やスマートフォンのアプリなどを使って草花の名前を調べると盛り上がるかもしれません。
ほかにも「お金のことを気にせずに楽しめる格安デートプラン」はあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
