µÈÅÄ±Éºî¤¬¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¡¦¥Ï¡¼¥È¡×¤òÃÆ¤¸ì¤ê¤ÇÈäÏª¡¡¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó ¸ÉÆÈ¤Î¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡Ù¸ø³«Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡±Ç²è¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó ¸ÉÆÈ¤Î¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡Ù¸ø³«Ä¾Á°¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬11Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤ÎµÈÅÄ±Éºî¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯²Î¼ê¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤Î¼ã¤Æü¤Î¶ìÇº¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Ì¾¶Ê¡Ö¥Ü¡¼¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦U.S.A.¡×¤òBGM¤Ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥Ë¥à°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿µÈÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤È¥Ö¥ë¡¼¥¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¹â1¤Î»þ¡£¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤éÀ±¾ò´ú¤òÇØÃæ¤Ë¥Æ¥ì¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò¤Ö¤é²¼¤²¤Æ·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤ë¤¢¤Î¡Ö¥Ü¡¼¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦U.S.A.¡×¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ø¤ª¤ª¤ª¤Ã¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¸À¤¦µÈÅÄ¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¡Ø¥Í¥Ö¥é¥¹¥«¡Ù¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÌÓ¿§¤¬°ã¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤ò¤¢¤ä¤á¤¿¿ÍÊª¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¶Ê¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¤È¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¤½¤Î²»¤¬¹¥¤¤Ç¼Ö¤ÇÄ°¤¯¤Ë¤Ïµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡£Âç¹¥¤¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é»þ¤¬²á¤®¡¢ËÜºî¤ÎÀ½ºî¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤¬¡Ø¥Í¥Ö¥é¥¹¥«¡Ù¤òºî¤Ã¤¿º¢¤Î¼«Ê¬¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ê¤é¤Ð¤¤¤¤¤È¾µÂú¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¬¤¼¤ó¶½Ì£¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÈÉã¿Æ¤È¤Î´Ø·¸À¤â±Ç²è¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤À¤¬¡¢¡ÖÃË¤È¤ÏÉã¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤º¤Ã¤È»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Éã¤Î¿ÈÄ¹¤ò±Û¤¨¤ë¤È¤«¡¢Ç¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ËÜºî¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹²áÄø¤ÎÃæ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¹¤âÉã¤È¤ÎÊ£»¨¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤â´Þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤âº£Ç¯9·î¤Ë¡¢ºÊ¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÆâ»³ÍýÌ¾¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¤É¤â¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£µÈÅÄ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«Í³¤Ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤â²»³Ú¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤¢¤¢¤»¤¤¤³¤¦¤»¤¤¸À¤ï¤º¤Ë¼«Í³¤Ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ä¥¸¥ã¥º¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢°Õ³°¤È¥í¥Ã¥¯¤Çµã¤»ß¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤È¡Ø¤ª!?¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡£»þ¤Ë¤ÏËÍ¤¬É¡²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡×¤È¥Ñ¥Ñ¤Î´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¼ç±éÇÐÍ¥¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥¢¥ì¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤¬¿á¤ÂØ¤¨¤Ê¤·¤Ç¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÎÌ¾¶Ê¤ò²Î¤¦¥·¡¼¥ó¤âÏÃÂê¡£µÈÅÄ¤Ï¡Ö¥Ü¥¹ËÜ¿Í¤Î¶Ê¤ò±Ç²è¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Ä°¤¤¤Æ¤âËÍ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¤Ï¤º¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¥®¥Ö¥½¥óJ-200¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎÄ¶¹âµé¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿µÈÅÄ¤Ï¡¢²¿¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¡¦¥Ï¡¼¥È¡×¤òÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç¥Õ¥ëÇ®¾§¡£²ñ¾ì¤«¤é¼êÇï»Ò¤È¹ç¾§¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËµÈÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤¨¤Æ¡Ø¥Í¥Ö¥é¥¹¥«¡Ù¤Îº¢¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤¬¤É¤¦¤¤¤¦À¸¤Êý¤ò¤·¤Æ²¿¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë±Ç²è¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼ÌÓ¿§¤Î°ã¤¦¡Ø¥Í¥Ö¥é¥¹¥«¡Ù¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Ï11·î14Æü(¶â)¤«¤éÁ´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡£ÇÛµë¡§¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó