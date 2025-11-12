¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤Ï¥Ñ¥¯¥ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡É¥¼¥í¡Äº£¤µ¤é¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑÀë¸ÀÌÜ»Ø¤¹¡×¤Î¥¢Á³
¡Ö¥Ç¥Õ¥ì¤òÃ¦µÑ¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¨¡¨¡11Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤½¤¦ÅúÊÛ¤·¤¿¤Î¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤À¡£¡ÖÂ¸µ¤ÎÊª²ÁÆ°¸þ¤ò¸«¤ë¤È¥Ç¥Õ¥ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÄÂ¶â¾å¾º¤Î»ýÂ³À¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤¿¿µ½Å¤ÊÈ½ÃÇ¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤«¤é¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¤¬ºÆ¤Ó¥Ç¥Õ¥ì¤ËÌá¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£²¿¤òº£¤µ¤é¤Î¸½¾õÇ§¼±¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸üÏ«¾Ê¤ÎËè·î¶ÐÏ«Åý·×Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ì¾ÌÜÄÂ¶â¤Ë¤¢¤¿¤ë¸½¶âµëÍ¿Áí³Û¡Ê1¿ÍÅö¤¿¤ê¡Ë¤Ï45¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¥×¥é¥¹¤À¤¬¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤â¾å¾ºÂ³¤¡£2022Ç¯4·î¤«¤é42¥«·îÏ¢Â³¤ÇÆü¶ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ëÁ°Ç¯Æ±·îÈæ2¡ó¤ò¾å²ó¤ë¡£µëÍ¿¤Î¿¤ÓÉý¤¬Êª²Á¾å¾º¤Ë±ä¡¹¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ø¤Ð¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
¡¡¤æ¤¨¤Ë½îÌ±À¸³è¤Ï¶ì¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢ÄÂ¶â¾å¾º¤òÁê»¦¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ìÂà¼£¤¬ºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤À¡£Æü¶ä¤â¸½²¼¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¤ò¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¾õÂÖ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤â¤½¤â¡¢11Æü¤ÎÍ½»»°Ñ¤ÎµÄÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤À¤Ã¤¿¡£½îÌ±¤Îµç¾õ¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑÀë¸À¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÂ©´¬¤¯¹â»Ô¼óÁê¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¤â¤¦¡¢Êò¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤¬¤³¤Î¥È¥Á¶¸¤Ã¤¿Ç§¼±¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¡£ÊóÆ»¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤Ï¥¹¥«¥¹¥«¡£ÌÜ¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï²¿¤Ò¤È¤Ä½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¡Ö¼Ú¤êÊª¡×¤È¡ÖÆóÈÖÀù¤¸¡×¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤À¡£
¡¡Áá´ü¼Â»Ü¤òÌÜ»Ø¤¹»Üºö¤Ë¡1¿Í2Ëü¡Á4Ëü±ß¤Î½êÆÀ¸ºÀÇ¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Þ¤Ç¤ÎÊä½õ¶â¨¡¨¡¤òµó¤²¤ë¤¬¡¢¡¤ÏºòÇ¯Ëö¤Ë¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¡¦¹ñÌ±Ì±¼ç3ÅÞ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×°ú¤¾å¤²¤ËÈ¼¤¦Á¼ÃÖ¤À¡£¢¤ÏÌîÅÞ¤¬¿ä¤·¿Ê¤á¡¢½°±¡¤ËÂ³¤»²±¡¤â¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¼«Ì±¤¬¾ùÊâ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¥·¥í¥â¥Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯1¡Á3·î¤ËºÆ³«¤µ¤»¤ëÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤ÎÊä½õ¤Ï¸À¤¦¤ËµÚ¤Ð¤º¡£¼«¼£ÂÎ¤Ç»È¤¤¤ß¤Á¤ò·è¤á¤ë23Ç¯ÅÙÁÏÀß¤Î¡Ö½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¡×¤ò³È½¼¡£¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾¦ÉÊ·ô¡×¤ä¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ÎÈ¯¹Ô¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¥Ð¥é¥Þ¥ºö¤â¡¢»²±¡Áª¤ÇÌ±°Õ¤ËÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¡Ö2Ëü±ßµëÉÕ¡×¤Î¾Æ¤Ä¾¤·¤À¡£¸½¶â¤ò¶â·ô¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇÎ¨0¡ó¸åÂà¤Î¸À¤¤ÌõÃµ¤·
¡¡¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤Æ¡Ö¹â»Ô¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¤ÎÂÐºö¤Ï¥¼¥í¤À¡£
¡¡¼óÁê¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¹â»Ô»á¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£ÀÐÇËÁ°À¯¸¢¤¬Êª²Á¹âÂÐºö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿º£Ç¯5·î¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇÎ¨¡Ö0¡ó¡×¤ò¼çÄ¥¡£¡ÖÃ±¤Ê¤ëÊª²ÁÂÐºö¤Ç¤Ê¤¯¹ñ²È¤ÎÉÊ³Ê¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤È¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤À¡£
¡Ö¼çÄ¥¸åÂà¤ÎÍýÍ³¤Ë¡Ø1Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢ÀÐÇËÁ°¼óÁê¤ÈÆ±¤¸¤¯¥ì¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²þ½¤¤Þ¤Ç»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ëÌÊÛ¤Ç¤¹¡£Êª²Á¹â¤Ë¶ì¤·¤à½îÌ±À¸³è¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ÏÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¡¢¸À¤¤ÌõÃµ¤·¤ÎÁ°¤Ëºâ¸»¤ò¿¿·õ¤Ë¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£Ë¡¿ÍÀÇ¤ÎÎß¿ÊÀÇÎ¨Æ³Æþ¤ä½êÆÀÀÇ¤ÎºÇ¹âÀÇÎ¨°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¡¢Âç´ë¶È¤äÉÙÍµÁØ¤Ø¤Î±þÊ¬ÉéÃ´¤ò¶¯¤á¤ì¤Ð¡¢ÍÆ°×¤Ëºâ¸»¤ÏÀ¸¤ß½Ð¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ø¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î»¿Æ±¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤Ê¤é¥ê¡¼¥À¡¼¼º³Ê¡£¼óÁê¤Î´ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÎ©ÀµÂçË¡À©¸¦µæ½êÆÃÊÌ¸¦µæ°÷¡¦±ºÌî¹ÌÀ»á=ÀÇË¡¡Ë
¡¡¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÊª²Á¹â¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤ë±ß°Â¿Ê¹Ô¤â²ÃÂ®¤·¡¢ÀáÌÜ¤Î1¥É¥ë=155±ßÂæ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀ¯¸¢¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÃÏ¹ö¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
