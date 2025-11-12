馬家溝瘟神廟の東側の壁に描かれた「花鳥人物図」。（運城＝新華社配信）

【新華社運城11月12日】中国の山西省運城市文物局は、地元の文化財部門が第4回全国文化財調査で明清時代の壁画を持つ窯洞（ヤオトン＝横穴式住居）式瘟神廟（おんしんびょう）を発見したと発表した。廟内の壁画は中国画と宗教的題材を融合させており、民間壁画芸術の形式を研究する上での実物資料となった。

瘟神は民間信仰に伝わる疫病を司る神で、疫病神に当たる。今回発見された瘟神廟は今年3月に文化財保護の巡回中に偶然見つかり、第4回全国文化財調査の隊員が明清時代の窯洞式壁画瘟神廟と確認。「馬家溝瘟神廟」と名付けた。

廟は運城市塩湖区の稷王（しょくおう）山のふもと、馬家溝の東側断崖にある。半円アーチ型の窯洞で、高さは2.75メートル、幅2.9メートル、奥行き5.6メートル。廟内に造営年代を示す文字はなく、東と南、北の壁に壁画が描かれている。下地層は泥土と麦わらを混ぜて平らに塗り、表面に石灰を下塗りしていた。

馬家溝瘟神廟は、窯洞という特徴的な建築様式と独特な題材の壁画により重要な歴史的価値を持つ。黄土高原に位置する運城で窯洞はかつて、地元住民の主要な住居形式だったが、これまでに窯洞式の廟はあまり確認されておらず、壁画のある窯洞廟はさらに少ない。

塩湖区文化財保護センターの職員は馬家溝瘟神廟の壁画について、水墨画を主体として背景に山水画、メインモチーフに道教の人物を描いているとし、中国画と宗教的な題材を見事に融合させていると説明した。（記者/柴婷）