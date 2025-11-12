ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 初冬の湿地公園で色づく木々 中国貴州省貴陽市 初冬の湿地公園で色づく木々 中国貴州省貴陽市 初冬の湿地公園で色づく木々 中国貴州省貴陽市 2025年11月12日 11時3分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ６日、空から見た花渓国家城市湿地公園の十里河灘エリア。（ドローンから、貴陽＝新華社記者／陶亮） 【新華社貴陽11月12日】中国貴州省貴陽市にある花渓国家城市湿地公園の十里河灘エリアでは、色づいた木々が多くの市民や観光客を楽しませている。６日、花渓国家城市湿地公園の十里河灘エリアで親睦を深める人々。（ドローンから、貴陽＝新華社記者／陶亮）６日、空から見た花渓国家城市湿地公園の十里河灘エリア。（ドローンから、貴陽＝新華社記者／陶亮）６日、花渓国家城市湿地公園の十里河灘エリアを散策する市民。（ドローンから、貴陽＝新華社記者／陶亮）６日、花渓国家城市湿地公園の十里河灘エリアを散策する市民。（ドローンから、貴陽＝新華社記者／陶亮）６日、花渓国家城市湿地公園の十里河灘エリアを散策する市民。（ドローンから、貴陽＝新華社記者／陶亮）６日、空から見た花渓国家城市湿地公園の十里河灘エリア。（ドローンから、貴陽＝新華社記者／陶亮）６日、花渓国家城市湿地公園の十里河灘エリアを散策する市民。（ドローンから、貴陽＝新華社記者／陶亮）６日、空から見た花渓国家城市湿地公園の十里河灘エリア。（ドローンから、貴陽＝新華社記者／陶亮）６日、花渓国家城市湿地公園の十里河灘エリアで写真撮影する市民。（ドローンから、貴陽＝新華社記者／陶亮）６日、花渓国家城市湿地公園の十里河灘エリアを散策する市民。（ドローンから、貴陽＝新華社記者／陶亮）６日、空から見た花渓国家城市湿地公園の十里河灘エリア。（ドローンから、貴陽＝新華社記者／陶亮） リンクをコピーする みんなの感想は？