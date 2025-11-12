日本プロ野球選手会が主催する「エイブルトライアウト2025〜挑め、その先へ〜」が12日、マツダスタジアムで行われ、38選手が参加。楽天を戦力外となった宮森智志投手（27）が最速151キロをマークしスタンドを沸かせた。

2人としてマウンドに上がった宮森。先頭の中村健人を左飛、続く松原聖弥を150キロの直球で空振り三振に仕留めると、山足達也は力強い直球で詰まらせ中飛に打ち取り、3者凡退と最高の結果を見せた。

最速は151キロ。自慢の球威をアピールした宮森は、笑みを浮かべ気持ち良さそうに汗を拭った。

昨年までは12球団合同トライアウトとして日本野球機構（NPB）が主催していたが、重要度が低下しているなどの理由で廃止に。今年からは新たに選手会が引き継ぐ形で継続開催されることになった。ちなみに、昨年の合同トライアウトでNPB契約を勝ち取ったのは清宮虎多朗投手（日本ハム）、中村亮太投手（ロッテ）、鈴木康平投手（ヤクルト）の3人だけだった。3選手とも支配下に入ることはできず。25年シーズンは育成契約で終えた。