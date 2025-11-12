“編み物にハマる”中田クルミ、新作の手編みニットスカーフ披露に反響「かわいい」「天才」「集中力スゴイ」 夫は浅野忠信
俳優・浅野忠信（51）の妻で俳優・モデルの中田クルミ（33）が10日、自身のインスタグラムを更新。手編みで作った“ニットスカーフ”を披露した。
【写真・動画】「かわいい」「天才」「集中力スゴイ」中田クルミの“手編み”ニットスカーフ
編み物を趣味としている中田。自身のインスタでは、たびたび編み物作品を披露している。
この日は「流行りのSophie Scarf作りたかったんだけど、棒針初心者な上に英語の編み図がさっぱり理解不能で縁がガタガタになった 結局かぎ針で縁取り編みして誤魔化しました」とつづり、完成した赤いニットスカーフや、動画では馴れた手つきで編み物をする様子を紹介した。
この投稿に対し、ファンからは「姐さん…素敵すぎますぜ」「充分可愛すぎ 天才」「かわいい」「集中力スゴイ」「すごく集中しているのが素敵！無心になれる素晴しさ！」「くるみさんの作品欲しいです」「素敵です！」など、称賛コメントが多数寄せられている。
