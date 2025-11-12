【福袋2026】タリーズコーヒー“HAPPY BAG” 詳細＆予約受付11・12開始 「ベアフル」グミや「干支ミニテディ」など
タリーズコーヒージャパンは12日より、タリーズコーヒーの福袋「2026 HAPPY BAG」の予約受付を開始。12月12日に店頭で発売する。
【画像】トートもかわいい！タリーズコーヒー福袋（詳細）
「2026 HAPPY BAG」は、“2026年も、お客様の何気ない毎日が素晴らしい一日になりますように”という思いが込められており、“COFFEE MAKES ME HAPPY”をテーマに、一年間がんばった自分へのご褒美としてぴったりなセットを届ける。
トートバッグはクリアなブラウンカラーで、素材や内側にはポケットやタンブラーホルダーなど機能性にこだわったデザインに仕上げた。HAPPY BAG限定のビーンズをはじめ、いつでも開けたての美味しさを味わえる、ポケットサイズのカフェオレベースとロイヤルミルクティーベースや、タリーズのオリジナルキャラクター「ベアフル」のグミも新登場。また、コーヒーを抽出する時間をより豊かにする耐熱ガラスポットなど、コーヒータイムを彩るアイテムを取り揃えた。
毎年の「干支ミニテディ」は、2026年の干支「午」をモチーフにしたユニークな装いの3種類に加え、特別なシークレットデザインとなっている。
●「5,500円バッグ」5500円（税込）
・限定トートバッグ
・干支ミニテディ（午年） ※3種＋シークレット1 種のうちいずれか1個
・カフェオレベース30ml 2P
・ロイヤルミルクティーベース30ml 2P
・巾着ポーチ
・ベアフル オリジナルグミ(マンゴータンゴスワークル風味)
・シングルサーブ 5種アソートBOX
・ドリンクチケット※6枚＜有効期限2026年6月10日（水）＞
限定トートバッグは、PVC素材を使用したほどよい透け感が魅力のバッグ。ブラウンカラーで中身がうっすらと見えるデザインは、季節を問わず使用できる。フローズンドリンク「マンゴータンゴスワークル」の爽やかな味わいを表現した、「ベアフル」型のグミや、カフェオレベースとロイヤルミルクティーベースがポケットサイズになって初登場。一杯分の使い切りタイプで、豊かな香りと味わいを手軽に楽しめる。さらに、定番シングルサーブ5種を詰め合わせた、アソートBOXはコーヒーの飲み比べを堪能できる。
●「10,000円バッグ」1万円（税込）
・ブラジル バウ イエローブルボン100％（粉/140g）
・グァテマラ ウエウエテナンゴ キュリコ（豆/140g）
・コスタリカ ラ グラディオーラ （豆/140g）
・インドネシア スマトラ リントン （豆/140g）
・耐熱ガラスポット 350ml
・シングルサーブ 5種アソートBOX
・限定ペーパーバッグ
・ドリンクチケット※15枚＜有効期限2026年6月10日（水）＞
爽やかな甘みのビーンズ、ブラジル イエローブルボン100％や、華やかでフルーティなグァテマラ ウエウエテナンゴ キュリコ、マイルドなコスタリカ、濃厚で力強いインドネシアなど、個性豊かな4種のビーンズに耐熱ガラスポットを組み合わせた特別なセットとなる。
