「バーコード頭」はレジに反応するのか？ レジェンド漫才師＆芸人が執念の挑戦【ネタバレあり】
11日放送の日本テレビ系バラエティー『X秒後の新世界』（後10：00）では、「芸能人のエピソードトークはどこまで本当なのか？」という問いの答えを検証。磯野貴理子の「バイト先でバーコード頭の親父をスキャンしたら10円と表示された」の真偽を確かめた（※以下、ネタバレ要素を含みます）。
【写真】シュールすぎる！バーコード頭にレジを反応させる様子
実際にコンビニのレジでバーコード頭をスキャンすべくバーコード頭代表となったのが、レジェンド漫才師・海原はるか師匠とワンワンニャンニャンの菊地。ヘアメイクさんによる長時間のバーコードヘアメイクと挑戦。その繊細かつ根気のいる作業にせいやは「神技やん」とつぶやくほど。思わずスタジオゲストたちも「いけ！読み取れ！」と必死の応援を送った。さらに、ロケの見届け人である、きしたかの・高野が思わず「お願い！」と願ってしまうほど緊張感にあふれる挑戦となった、バーコード頭スキャンチャレンジであった。
一度2時間以上かけて作成したバーコードヘアで挑戦するも、無念の失敗。スタジオは諦めムードの中、現場の菊地やヘアメイクさんバーコードを大きくして再チャレンジを試みる。その姿にヒコロヒーは「職人たちの意地、ホンマかっこよく見えてきた」と感激。時刻は4時を過ぎ時間的にも体力的にもラストチャンスの挑戦で、ついにバーコードヘアに反応。めちゃくちゃ頑張ればバーコード頭はレジに反応するということが実証された。
番組の模様は、TVer、Huluで配信されている。
