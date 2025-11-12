台風が接近する中、北海道から新潟まで「新日本海フェリーゆうかり」に乗ってみた！ 古い船ならではのゲームコーナーの充実っぷりへ歓声が上がる

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『太平洋は台風で大時化、でも日本海なら大丈夫 新日本海フェリーゆうかり(苫小牧東〜新潟)』というまんとるさんの動画です。

投稿者のまんとるさんが苫小牧発の新日本海フェリーに乗り、新潟へ向かいます。乗り場へはここ南千歳駅から連絡バスが出ているとのことです。

連絡バスは途中停車が無く、フェリー乗り場まで直行。原野っぽい景色を進んでいると大量のトレーラーが見えてきました。

今回乗船する「ゆうかり」です。この日は台風で苫小牧西港発の船が欠航しているので、本州に向かえるのは新日本フェリーだけ。そのため周辺はいつになく乗用車やバイクが多かったそう。

受付を済ませ待合所へ。やはりこちらも結構混んでいます。

乗船がはじまりました。太平洋側が悪天候でも日本海航路なら運行できるのは助かるとまんとるさん。揺れたら揺れたでちょっと楽しそうという期待もあるのだとか。

乗船して部屋へ。今回の部屋はステートBツイン。窓はあっても海は見えない部屋とのこと。

バス・トイレはありませんが、洗面台が付いています。窓の外は中庭のような空間でした。これにより電波が入るのだとか。

出港を見ようとオープンデッキへやってきました。ヘリポートになっているためか、開放感がありかなり広めの空間です。

次々と乗り込んでくる車。まんとるさんは他の便より明らかに乗用車が多いと感じたそう。バックで積み込んでいるトラックはランプ付近に停めるのだろうとこと。

スターンランプが上がっていき、ロープを外し、ようやく出港です。

このタイミングでいきなりの激しい雨。心なしか離岸が早い、とまんとるさん。雨から逃げているみたいに感じたとか。船内放送によると、船が揺れても航海の安全に影響はないけれど、立っていたり船内を移動するときには手すりにつかまるなどしてほしい、とのことでした。

船内へ戻ったまんとるさんはお風呂へ入り、その後売店で晩御飯用のやきそばや北海道土産を購入。

美味しかったそうです。

台風による揺れがカーテンの動きからわかります。これくらいはよくある感じだそう。

そうして時刻は午前4時13分。日の出の時間です。太陽は見えませんが、空の色が綺麗です。昨夜はあまり揺れなかったのでしっかり眠れたとのこと。太平洋側が大しけの時も、日本海側は穏やかなのですね。

夜が明け、ゆうかりが秋田港に入港するところです。入れ替わりに姉妹船らいらっくが急いで出ていきます。

オープンデッキから見た秋田港です。タワーが目立ちます。

まんとるさんは秋田ではなく新潟で降りるので、いつになくじっくりと着岸の様子を見ることができました。寄港便ならではの良さです。

しばらく見たところで朝ご飯。ゆうかりはカウンターで直接注文するスタイルでした。選んだ朝食セットは新日本海フェリーの他の船どころか、東京九州フェリーでも同じものを見た気がするとのこと。

朝ご飯の後は船内散策。吹き抜けスペースがあまり広くないゆうかりは2003年に就航の船。新日本海フェリーでは一番古い船なのだとか。2004年就航の「あかしあ」とデザインが何となく似ているそう。

ロビーを降りて行くと記念撮影スペースがありました。

ちょっと入り組んだ感じがこの船の特徴のようです。

そしてゲームコーナーが広いのも古い船ならでは。懐かしのゲームを見つけた視聴者から、「うぉぉぉ！アーケード天国だ！」「ミスタードリラーあるじゃん歓喜」「『出たな!!ツインビー』、懐かしい！」と歓声のようなコメントが寄せられています。

ゆうかりは大きく弧を描きながら秋田港を出港するのでした。

このあとまんとるさんが降りる新潟港までの様子が動画内に収められています。詳細についてはぜひ動画をご覧ください。苫小牧からの出港や接岸や離岸の様子を丹念に追いかけた映像はとても興味深いです。

