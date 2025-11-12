郵便局に『ちいかわ』の年賀はがきが登場！ お正月ムードたっぷりのシール付き
ナガノによるＸ発漫画『ちいかわ』をデザインした「ちいかわ 年賀はがき3枚セット おまけシールつき」が、11月14日（金）から、全国の郵便局店頭で発売。また、郵便局のネットショップにて受注販売が開始される。
【写真】かわいすぎる！ ちいかわたちが“年賀状仕分け隊”として頑張るおまけシール
■かけぬけろ〜ッッ!!!!
今回登場するのは、2026年の干支“午”にふんした、ちいかわ、ハチワレ、うさぎが描かれた年賀はがき3枚と、年賀はがきをデコレーションできるおまけシール１シートのセット。
年賀はがきは同じ柄を3枚封入。午に変身したちいかわ、ハチワレ、うさぎが楽しそうに走るイラストに、「かけぬけろ〜ッッ!!!!」と言葉が添えられている。
一方のおまけシールは、“年賀状仕分け隊”となり、一生懸命に年賀状を仕分けるちいかわ、ハチワレ、うさぎの様子などがデザインされた、お正月ムードたっぷりのアイテムとなっている。
なお、本商品の受注販売期間は11月14日（金）15時00分〜11月18日（火）の間。注文は1回につき5個までで、ネットショップで購入した場合は、別途360円（税込）の送料がかかる。
