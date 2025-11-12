お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃが１１日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、推し活に夢中になりすぎた結果を振り返った。

この日は「推し活疲れについて語る夜」で、推し活に夢中のタレントが登場。きょんちぃは「今、ＳｉｘＴＯＮＥＳが本当に大好きで。グッズもそうだし、写真がめっちゃ出る。オフショとか、バーッと大量に買ったり」と嬉しそうに報告。

また「今も好きだけどＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ。好き過ぎて、デビュー前に武者修行っていって、バス１台でいろんなところで無償ライブ（していて）、追っかけまわしてたら学校の単位とれなくて高校辞めた」とまさかの結果になっていたことを報告。上田晋也は驚くと、きょんちぃは「でも、悔いないよ」と言い切った。

また、推し活疲れについては、ファン同士のゴタゴタがあるとし「歌が好きな子もいるし、ビジュが好きな子もいて、個々に違っていいのに、アーティストなのに顔ファンなの変だよ？っていうやつもいるし。別にいいじゃん。顔出してるんだから。嫌な気持ちになる」と訴えていた。