お笑いトリオ「や団」の中嶋享（43）が、11日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜0・59）に出演。イベント会場での目撃談を語った。

大のラーメン好きとしても知られる中嶋は、年間734杯食べているといい、健康状態を聞かれると「大丈夫です。ラーメンは意外に大丈夫なんですよ」と太鼓判。「お医者さんがびっくりしてました、僕の血液を見て。“なんで健康なんだ”って」と打ち明けた。そんな中嶋は、東京・新宿の大久保公園で毎年開催されているという、“ラーメンフェス”でのエピソードを披露した。

会場では、ファミリー層や地元・歌舞伎町の住民でにぎわっていたが、中嶋は「たまたまSMの女王様が、おじさんに首輪を付けてラーメンフェスにやってきた」と回想。「（女王様は）普通にラーメンを買って、ワンちゃんスタイルのおじさんに座ってラーメンを食べてる」という異様な光景を目撃。「さすがに主催者の人がまずいと思って注意した。もめ事にならないかなと思って見てたら、ニコニコして2人が出て行った」と語った。

そのため、中嶋が「何て言ったんですか？」とたずねたところ、主催者は「うちのラーメンフェス、ペット禁止なんです」。これに「千原兄弟」千原ジュニアは「うわ〜！一休さん」と感心。お笑いタレント・ケンドーコバヤシも「よくできた話やね、これ」と納得、ジュニアは「誰も傷つけず。凄いええ話やね」と感動していた。