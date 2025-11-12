【ワシントン＝阿部真司】米海軍は１１日、最新型原子力空母「ジェラルド・フォード」を中核とする空母打撃群が、中南米沖の海域に到着したと発表した。

空母派遣の理由について、国防総省報道官は声明で「麻薬取引を阻止し、国際犯罪組織の解体に向けた既存の軍の能力を強化するものだ」と説明したが、ベネズエラの反米左派政権への圧力を強める狙いとみられ、緊張が高まっている。

米軍はベネズエラ沖のカリブ海に、原子力潜水艦や強襲揚陸艦などを配備済みとされる。空母打撃群の追加で周辺地域の米兵力は約１万５０００人に上るとみられ、米紙ニューヨーク・タイムズは「過去数十年間で最大規模」としている。

米軍は９月以降、カリブ海などで麻薬密輸組織とみなした船への攻撃を繰り返している。同紙によると、これまで１９回の攻撃で計７６人の死者が出ている。

トランプ大統領は密輸船のほか、ベネズエラの密輸拠点を狙った地上攻撃の可能性も示唆している。２日放送の米ＣＢＳニュースのインタビューで地上攻撃について問われると、「言うつもりはない。ベネズエラのギャングは世界で最も凶悪だ」と述べるにとどめた。