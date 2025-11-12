¡Ø¥É¥é¥¯¥¨7¡Ù¥ê¥á¥¤¥¯¡¢Âç¿Í¥¡¼¥Õ¥¡ÅÐ¾ì¡¡¶¦Æ®¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÄÉ²Ã¤ÇºÆ²ñ¡ª¥®¥¬¥¹¥é¥Ã¥·¥åÊü¤Ä
¡¡¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È7¡Ù¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII Reimagined¡Ù¡ÊÍèÇ¯2·î5ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î¿·¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥®¥¬¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤òÊü¤Ä¡Ö¡Ä¡ÄÌ´¤ß¤¿¤¤¤À¡£¤â¤¦°ìÅÙ ¤ªÁ°¤È°ì½ï¤Ë Àï¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¡£¡×¤È¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¡¼¥Õ¥¡¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û»Ñ¤¬·ãÊÑ¡ª¥Ò¥²¤À¤é¤±¤ÎÂç¿Í¥¡¼¥Õ¥¡¡¡¡Ø¥É¥é¥¯¥¨7¡Ù¿·ºî¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡¥²¡¼¥àÁ´ÂÎ¤òºÆ¹½ÃÛ¡ÊReimagined¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±ºî¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬¿·¤·¤¯Ë¬¤ì¤ëÃÏ¤Ç¥¡¼¥Õ¥¡¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢¶¦Æ®¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÄÉ²Ã¡£Èà¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆºÆ²ñ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡¢Â³Êó¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ø¥É¥é¥¯¥¨7¡Ù¤Ï¡¢2000Ç¯8·î26Æü¤Ë¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¤½¤Î»Â¿·¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ä°µÅÝÅª¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII¡¡¥¨¥Ç¥ó¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¡Ù¤¬¸¶ºî¡£¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼3DS¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸åÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤Åç¡Ö¥¨¥¹¥¿¡¼¥ÉÅç¡×¤«¤é¡£¤³¤ÎÅç¤ÇÊë¤é¤¹¼ç¿Í¸ø¤È¤½¤ÎÍ§Ã£¡¦¥¡¼¥Õ¥¡¤ÎÆü²Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åç¤Ç¤ÎÃµ¸¡¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢ËÁ¸±¤ÎÉñÂæ¤ÏÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡È¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¡É¤Ø¤È°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿°ÛÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¹¥¿¡¼¥ÉÅç¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¸ºß¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î»Ñ¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÁ¸±¤Ç¹Ô¤¤Ä¤¯Àè¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÊª¤ä¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¶¯Å¨¤¿¤Á¤¬¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII Reimagined¡Ù¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¡¢¥Ð¥È¥ë¡¢´ó¤êÆ»Í×ÁÇ¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÌÌ¡¢¤¹¤Ù¤Æ°ì¤«¤éºÆ¹½ÃÛ¡£¥Ð¥È¥ë¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¿¦¶È¥·¥¹¥Æ¥à¤â¡¢³Æ¿¦¶È¤Ë¸ÇÍ¤Î¡Ö¿¦¶È¤È¤¯¤»¤¤¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ð¥È¥ëÃæ¤Ë¥Ð¡¼¥¹¥È¥Á¥ã¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¿¦¶È¤È¤¯¤»¤¤¡×¤òÈ¯Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ËÁ¸±¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¤È¿¦¶È¤Î¡Ö¤«¤±¤â¤Á¡×¤¬²òÊü¤µ¤ì¡¢Æ±»þ¤Ë¤Õ¤¿¤Ä¤Î¿¦¶È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¼öÊ¸¤äÆÃµ»¡¢¿¦¶È¤È¤¯¤»¤¤¤â¤Õ¤¿¤ÄÊ¬¤ËÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÎÀïÎÏ¤âÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤ÎÂÐ±þµ¡¼ï¤ÏNintendo Switch 2¡¿Nintendo Switch¡¿PlayStation5¡¿Xbox Series X|S¡¿Steam¡¿Microsoft Store on Windows¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û»Ñ¤¬·ãÊÑ¡ª¥Ò¥²¤À¤é¤±¤ÎÂç¿Í¥¡¼¥Õ¥¡¡¡¡Ø¥É¥é¥¯¥¨7¡Ù¿·ºî¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡¥²¡¼¥àÁ´ÂÎ¤òºÆ¹½ÃÛ¡ÊReimagined¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±ºî¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬¿·¤·¤¯Ë¬¤ì¤ëÃÏ¤Ç¥¡¼¥Õ¥¡¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢¶¦Æ®¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÄÉ²Ã¡£Èà¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆºÆ²ñ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡¢Â³Êó¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤Åç¡Ö¥¨¥¹¥¿¡¼¥ÉÅç¡×¤«¤é¡£¤³¤ÎÅç¤ÇÊë¤é¤¹¼ç¿Í¸ø¤È¤½¤ÎÍ§Ã£¡¦¥¡¼¥Õ¥¡¤ÎÆü²Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åç¤Ç¤ÎÃµ¸¡¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢ËÁ¸±¤ÎÉñÂæ¤ÏÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡È¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¡É¤Ø¤È°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿°ÛÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¹¥¿¡¼¥ÉÅç¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¸ºß¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î»Ñ¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÁ¸±¤Ç¹Ô¤¤Ä¤¯Àè¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÊª¤ä¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¶¯Å¨¤¿¤Á¤¬¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII Reimagined¡Ù¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¡¢¥Ð¥È¥ë¡¢´ó¤êÆ»Í×ÁÇ¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÌÌ¡¢¤¹¤Ù¤Æ°ì¤«¤éºÆ¹½ÃÛ¡£¥Ð¥È¥ë¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¿¦¶È¥·¥¹¥Æ¥à¤â¡¢³Æ¿¦¶È¤Ë¸ÇÍ¤Î¡Ö¿¦¶È¤È¤¯¤»¤¤¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ð¥È¥ëÃæ¤Ë¥Ð¡¼¥¹¥È¥Á¥ã¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¿¦¶È¤È¤¯¤»¤¤¡×¤òÈ¯Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ËÁ¸±¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¤È¿¦¶È¤Î¡Ö¤«¤±¤â¤Á¡×¤¬²òÊü¤µ¤ì¡¢Æ±»þ¤Ë¤Õ¤¿¤Ä¤Î¿¦¶È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¼öÊ¸¤äÆÃµ»¡¢¿¦¶È¤È¤¯¤»¤¤¤â¤Õ¤¿¤ÄÊ¬¤ËÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÎÀïÎÏ¤âÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤ÎÂÐ±þµ¡¼ï¤ÏNintendo Switch 2¡¿Nintendo Switch¡¿PlayStation5¡¿Xbox Series X|S¡¿Steam¡¿Microsoft Store on Windows¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£