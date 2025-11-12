¡ÚÃæÅçµ±»ÎÏ¢ºÜ¡ô84¡ÛÂæÏÑ¡¦Åý°ì¤Î´ÆÆÄ»þÂå¤ËÃæÆü¤Ç³èÌö¤·¤¿³Ô¸»¼£¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤¬ÆþÃÄ
¡ÚÃæÅçµ±»Î¡¡²øÊª¥Æ¥ë¥·¡¼Êª¸ì¡Ê£¸£´¡Ë¡Û»þ´Ö¤ÏÁ°¸å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂæÏÑÌîµå¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¤¤¤¦¤È¸µÃæÆü¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤¿³Ô¸»¼£¤µ¤ó¤ÎÁÐ»Ò¤ÎÂ©»Ò¤ÎÄ¹ÃË¡¢²Âµ×ÍÔ¡Ê¤«¤¯¡¦¤è¤¦¡Ë¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡£Èà¤Ï¸»¼£¤µ¤ó¤¬£Î£Ð£Â¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÆüËÜÀ¸¤Þ¤ìÆüËÜ°é¤Á¡£ÅöÁ³¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤¦ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤Þ¤º¡¢³Ô¸»¼£¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¸»¼£¤µ¤ó¤ÏÂæÏÑ¤Ç³ØÀ¸»þÂå¤ò²á¤´¤·Âç³ØÂ´¶È¸å¤ÏÊ¼Ìò¤ÇÎ¦·³¤ËÆþÂâ¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯ÆÃ¼ìÉôÂâ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ê¼Ìò¸å¤ËÍèÆü¤·£±£¹£¸£±Ç¯¤«¤é£Î£Ð£Â¤ÎÃæÆü¤È·ÀÌó¡£¤½¤³¤«¤éÅê¼ê¤È¤·¤Æ°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£¸£°Ç¯ÂåÁ°È¾¤«¤é£¹£°Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤«¤±¤ÆÀèÈ¯¡¢ÍÞ¤¨¤Ë¥Õ¥ë²óÅ¾¤Î³èÌö¤Ç£±£°£¶¾¡¡¢£±£±£¶¥»¡¼¥Ö¤È¿½¤·Ê¬¤Î¤Ê¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Î±ü¤µ¤Þ¤È·ëº§¤·¤ÆÀè¤Û¤É¾Ò²ð¤·¤¿ÁÐ»Ò¤ÎÍÔ¤È¼¡ÃË¤Î²Âµ×ÁÏ¡Ê¤«¤¯¡¦¤½¤¦¡Ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢£²¿Í¤È¤â¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎºÍÇ½¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍÔ¤ÏÆî»³Âç¡Ê°¦ÃÎÂç³Ø¥ê¡¼¥°¡Ë¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢Â´¶È¸å¤Ï»ä¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂæÏÑ¤ÎÅý°ì¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì·³¤ÎÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±ï¤¢¤Ã¤ÆÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤¿Ãç´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ï¸µ¹Åç¤ÎµªÆ£¿¿¶×¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÄÌÌõ¤ò´Þ¤á¤ÆÊ£¿ôÌ¾¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÎÄÌ¤¸¤ë¿Íºà¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢ÍÔ¤â¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÂæÏÑ¤Î¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤Î¹çºî¶â¸Ë¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ½êÂ°¡£ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°Ì¾Êª¤ß¤½¤«¤Ä¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖÌð¾ì¤È¤ó¡×¤¬·ëÀ®¤·¤¿¹Å¼°ÌîµåÉô¡ÖÌð¾ì¤È¤ó¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Î°ì°÷¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥Á¡¼¥à¤Ï£±£µÇ¯£´·î¤ËÆüËÜÌîµåÏ¢ÌÁ¤«¤é¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢ÍÔ¤Ï¸µ¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÁª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Äï¤ÎÁÏ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¼ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÀÂç»þÂå¤Ë¤Ï£·¿ÍÀ©¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁªÈ´¤µ¤ì¡¢Â´¶È¸å¤Ï¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¥ô¥§¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥Ä¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ£²¥·¡¼¥º¥ó¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Âç³Ø»þÂå¤Î¤±¤¬¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÏÄ¹¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¤ò°úÂà¤·¤¿¸å¤Ï²¿¤ÈÇÐÍ¥¤ËÅ¾¿È¡£¥é¥°¥Ó¡¼¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¡¦¥²¡¼¥à¡×¤Ç¤ÏÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ö²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤ä¤ªÊì¤µ¤óÀ¤Âå¤«¤é¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¸»¼£¤µ¤ó¤Ï£¹£´Ç¯£µ·î£²£±Æü¤Îºå¿ÀÀï¤ÇÈ´¤±¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥í¥Ö¡¦¥Ç¥£¥¢¡¼¤ÎÂ¦Æ¬Éô¤ËÅö¤¿¤ê¡¢´í¸±µå¤Î¥ë¡¼¥ëÅ¬ÍÑÂè£±¹æ¤È¤Ê¤êÂà¾ì¤·¤¿Åê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡££¹£¶Ç¯¤Ë¤ÏÃæÆü¤òÂàÃÄ¤·ÂæÏÑµå³¦¤Ë°ÜÀÒ¡£Åý°ì¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÇÚ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡££¹£·Ç¯£³·î£±£¸Æü¡¢¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¤Î¤³¤±¤éÍî¤È¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï¸»¼£¤µ¤ó¤Î£Î£Ð£Â°úÂà»î¹ç¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤ÏÀèÈ¯¤Ç£±ÈÖ¡¦¥¤¥Á¥í¡¼¤òÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤Ç£±£¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌîµå¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¸»¼£¤µ¤ó¡££´£²ºÐ¤À¤Ã¤¿£¹£¹Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ËÂæÏÑÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²£°£±£¹Ç¯¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤ÎÌîµåÅÂÆ²¤Ë¤¢¤¿¤ëÂæÏÑËÀµåÌ¾¿ÍÆ²¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£