カブスのＪ・ホイヤー編成本部長が１１日（日本時間１２日）、今永昇太投手との契約延長オプションを行使しなかった舞台裏を明かした。

「プロセスは穏便だった。私は彼の代理人と密に連絡をとってきた。我々は、球団オプションを行使しないことを決め、彼も早々に選手オプションを行使しないことを決めた。その間は、定期的な会話があった。だから、それは、気持ちのいいものだった」と話した。

シーズン終了後の両者のやりとりについては「会話の詳細を語ることには乗り気でない」と、深入りを避けたが、両者のビジネス的な観点から至った結論だとした。

「彼は、過去２年間ファンタスティックだった。確かに今季、シーズン終盤は少し不調だったが、全体的に２シーズンを振り返ると、十分に満たされた道のりだったと思う」と、同ＧＭ。メジャー１年目から球宴選出される目覚ましい活躍をみせ、２年目もプレーオフ進出に貢献し左腕を評価。ただ、５年の長期に渡るコミットメントを回避した形だ。

「我々は決して（再契約の）ドアを閉じたわけではない。今回の決断で、我々のショウタへの思いが変わるわけではないし、彼の決断で、彼のチームへの思いが変わるわけでもないと思う。チームと選手の両者が、相互にベストの結論をしただけであり、今後も会話は継続する」

お互いを尊重した上での冷静な判断だと強調した。オフには、日本から新たに逸材が市場参戦してくる。「我々は、日本人選手が成功していける場所であることを証明してきた。そういうインフラが整っていない球団も多い中、その部分は助けになると思う」と同ＧＭ。今永の一件が、今後の日本市場戦略に影響を及ぼすとは考えておらず、あくまで契約に基づいたビジネス判断だったようだ。