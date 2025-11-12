大リーグのＧＭ会議が１１日（日本時間１２日）、米国ネバダ州ラスベガスで開幕。ナ・リーグ球団のＧＭが、メディアに対応した。

ナ・リーグ東地区１位でポストシーズンではドジャースの前に地区シリーズで敗退したフィリーズのドンブロウスキ編成本部長は「日本の市場については、大いに意識している。ここまでメジャーに来ているほぼ全ての日本人選手は、我々の調査の過程にいたと思うし、何人かは、我々の国際部が実際に現地に向かって調査している。現段階は色々なことが起きうる。特に先発投手が最優先補強ポイントのというわけではないが、先に何が起きるか分からない中、常に、層を厚くすることは大事だ。チームを更に良くしたいし、オープンマインドであることが必要だ」と話した。

フ軍は一塁にハーパーが確定。三塁ボームも不動のレギュラーだが、契約最終年でトレードも噂されている。２冠王のＤＨシュワバーは契約期間満了でＦＡとなった。

村上宗隆内野手、岡本和真内野手、今井達也の名前を挙げて質問されると「それらの名前は皆、知っている。球界の人間なら、みんなそうだと思う。それ以上のことはいえない。それらの名前は、我々の会議で共有されている。我々のニーズに応じて、選手をレビューする中で、我々は日本からの選手を協議している」とテーブル上にある名前だと明かした。

同ＧＭはシーズン終了後の会見で「エリート級とは言えなかった」とハーパーの２５年シーズンについて語り、ハーパー側から不快感を示されたことがあった。関係修復について問われると「ハーパーとは話し合った。しかし、会話の内容については、私とブライス（ハーパー）の間にとどめておきたい」とだけ話した。